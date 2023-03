Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole e nel corso della settimana che andrà dal 3 al 7 aprile saranno molteplici i colpi di scena.

Rossella scoprirà chi si nasconde dietro il sabotaggio di caffè Vulcano e insieme a Diego e Nunzio cercherà di convincere sua madre a non cedere alle richieste di Alberto.

Marina sarà confusa e arrabbiata con Ferri e si recherà a Londra per riflettere sul suo matrimonio. Samuel sarà molto combattuto nel dover decidere se rimanere accanto a Speranza oppure lanciarsi in nuove avventure con Micaela.

Angela invece rinuncerà ad una nuova e allettante proposta lavorativa fuori città pur di non creare scompiglio nella sua famiglia.

La partenza di Marina

Marina Giordano, esasperata dalla presenza di Lara nella vita di suo marito, deciderà di partire e di andare a Londra per riflettere sulla sua tormentata situazione sentimentale. Li troverà ad attenderla una vecchia conoscenza.

Roberto intanto rimasto solo a Napoli si avvicinerà sempre di più a Lara offrendole il suo sostegno per la cura del piccolo Tommaso.

Angela Poggi riceverà una nuova e prestigiosa offerta di lavoro fuori Napoli però non ne parlerà subito con Franco perché già preso dai suoi pensieri.

Anche per Samuel arriveranno tempi duri da affrontare, il giovane infatti comincerà ad avere forti dubbi sui suoi sentimenti e su cosa desidera davvero.

Sarà indeciso se rimanere nella monotonia del suo rapporto con Speranza oppure lasciarsi andare e assecondare le folli proposte di Micaela.

La decisione di Silvia

Silvia, decisa a risollevare caffè Vulcano dal fallimento, comunicherà ai suoi dipendenti la sua decisione di voler cedere metà locale ad Alberto Palladini. Nunzio Diego e Samuel, preoccupati per la scelta azzardata, cominceranno a temere per il loro posto di lavoro.

Rossella intanto farà una scoperta casuale che potrebbe addirittura risollevare il rendimento economico dell'attività commerciale di sua madre. Tra Ferri e Lara le distanze si accorceranno sempre di più tanto che l'uomo inizierà a sentirsi in colpa nei confronti di sua moglie. Per questo motivo Roberto, in seguito, cercherà di riavvicinarsi nuovamente a lei e di salvare il suo matrimonio e nonostante le continue pressioni di Lara, partirà alla carica pur di riconquistare la fiducia di Marina.

La donna però, da poco rientrata a Napoli, farà fatica a lasciarsi andare totalmente. Arriverà per Silvia il giorno in cui dovrà recarsi dal notaio per cedere il cinquanta per cento della sua attività ad Alberto Palladini. I suoi dipendenti cercheranno in tutti i modi di convincerla a non cedere e a valutare delle soluzioni alternative convinti che dietro il sabotaggio della sua attività ci sia proprio la mano di Palladini. Per Filippo invece giungerà il momento di dover affrontare un ricordo molto doloroso di un triste momento della sua vita che sarà l'occasione per metterlo di fronte ad una decisione davvero complicata da prendere.

Il segreto di Renato

Renato Poggi troverà finalmente il coraggio di chiedere un aiuto per risolvere il problema dell'ordine in casa sua.

L'uomo infatti chiederà un aiuto domestico ma si guarderà bene dal farlo sapere a Giulia. Anche alla Terrazza le cose non andranno meglio, Franco infatti inizierà a temere di poter perdere il lavoro da un momento all'altro e per questo motivo Angela, per non turbare ulteriormente la sua serenità familiare, apparirà decisa a voler rinunciare al nuovo lavoro fuori città. Infine per Silvia sarà molto difficile dover scegliere se cedere oppure credere a Nunzio e Diego e salvare il suo Vulcano dalle grinfie di Alberto.