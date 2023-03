L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 Wilma Goich ha rilasciato un'intervista radiofonica nel programma "Non succederà più", condotto da Giada Di Miceli. Tra i vari argomenti affrontati dalla 77enne, c'è stato spazio anche per Antonella Fiordelisi: la cantante non vedeva l'ora che venisse eliminata dal programma, poiché non la "reggeva più". In merito alla relazione con Edoardo Donnamaria, Wilma crede che i due ci sia un sentimento malato.

Le parole di Wilma Goich su Fiordelisi

Intervenuta a Radio Radio, Wilma ha esordito dicendo di essere contenta per l'eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip 7 poiché non la "reggeva più".

Secondo il suo punto di vista, l'influencer è cresciuta viziata a causa dei suoi genitori: "È molto infantile e immatura". A tal proposito è convinta che Antonella abbia delle amiche poco intelligente, altrimenti lei non riuscirebbe a tenerle testa.

Wilma Goich ha sostenuto che il percorso di Antonella sia stato "sporcato" dalle intromissioni dei suoi genitori. Nel dettaglio, la mamma quando avrebbe capito che sua figlia non avrebbe mai vinto il Reality Show ha chiesto ai fan di non votarla per farla uscire dal programma: "L'ha tutelata sui voti, perché era inferiore come votazioni ad altri". Inoltre Wilma ha criticato la mamma di Antonella anche per la lettera scritta a Piersilvio Berlusconi.

La 77enne ha criticato i genitori dell'influencer salernitana anche per avere avviato azioni legali contro l'ex di Antonella in modo da non farlo entrare nella casa di Cinecittà. Stando alla versione di Wilma, la produzione del Grande Fratello Vip 7 si sarebbe dovuta opporre alle decisioni dei genitori di Antonella.

Infine l'ex gieffina si è detta convinta che i numerosi aerei volati sulla casa di Cinecittà indirizzati ad Antonella siano stati inviati dal papà e non dai fan.

Cosa pensa Wilma sui 'Donnalisi'

Nell'intervista Wilma Goich ha criticato anche la relazione intrapresa da Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria: "Tra loro c'è un sentimento malato". Nel dettaglio, la 77enne crede che Donnamaria sia un ragazzo completamente diverso dall'influencer: vive da solo e quindi è indipendente, ha un lavoro e determinate amicizie.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, la coppia spesso discuteva a causa della gelosia: secondo Wilma, Edoardo non sopportava Antonino Spinalbese mentre Antonella era gelosa di tutte le ragazze (comprese le amiche) che ronzavano intorno al suo partner.

Sebbene Wilma abbia criticato duramente i "Donnalisi" si è augurata che lontano dai riflettori i due possano trovare trovare un equilibrio per costruire un rapporto sano.