Nell'attesa che venga trasmessa la sesta puntata del serale di Amici, i fan stanno commentando quello che è successo nel daytime del 21 aprile. Durante la cena che gli allievi hanno fatto nello studio del pomeridiano, Cricca e Isobel si sono lasciati andare a reazioni opposte quando sono stati messi uno di fronte all'altro. Il cantante si è commosso fino alle lacrime nel dedicare un romantico brano alla ballerina, lei non ha tradito emozioni e appena ha potuto si è alzata e ha raggiunto il resto del gruppo.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Amici

Le anticipazioni della sesta registrazione parlano di una dedica di Cricca a Isobel negli studi di Amici: l'allievo, prima di finire al ballottaggio eliminatorio con Ramon e Mattia, ha indicato la ballerina mentre eseguiva il nuovo inedito "Australia".

Questa notizia ha portato molti fan del talent a pensare che tra i due ci fosse ancora un legame sentimentale nonostante nei daytime non sia più parlato di loro.

Il pomeridiano di venerdì 21 aprile, però, ha confuso ancora di più il pubblico perché la ragazza ha reagito freddamente a un'altra dichiarazione d'amore del compagno di classe.

Quando la produzione gli ha chiesto di interpretare "Just the way you are" durante la cena che gli era stata offerta, il cantante non è riuscito a trattenere le lacrime quasi per tutta la durata della sua performance.

La replica gelida della protagonista di Amici

Le telecamere di Amici, dunque, hanno indugiato a lungo sul pianto di Cricca e sullo sguardo serioso di Isobel: la ballerina, infatti, non ha battuto ciglio mentre il compagno di scuola le dedicava il brano di Bruno Mars.

Quest'atteggiamento della "pupilla" di Alessandra Celentano ha portato molti fan a pensare che la storia d'amore potrebbe essere finita proprio per volontà di lei e oggi lui starebbe soffrendo per questo.

A conferma di ciò, ci sarebbe anche la scelta di Kinnear di alzarsi dal tavolo mentre il cantante era in lacrime davanti a lei: non appena ne ha avuto l'occasione, infatti, l'australiana ha lasciato la sua sedia e ha raggiunto gli altri per ballare.

"Cricca canta piangendo guardando Isobel e lei scappa", questo è uno degli ironici commenti che gli spettatori del talent-show hanno fatto mentre in tv andava in onda il daytime del 21 aprile, quello che non ha fatto alcuna chiarezza sulla coppia che si è formata in casetta nei mesi scorsi.

Attesa per un'altra eliminazione ad Amici

Gli spoiler della puntata di Amici del 22 aprile, però, fanno sapere che Isobel sarà costretta a dire addio o a un suo carissimo amico (Ramon) o al fidanzato (o ex Cricca). Sono loro due, infatti, i protagonisti del ballottaggio eliminatorio del sesto serale.

La giuria composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, dunque, ha votato se salvare il ballerino classico del team Zerbi-Celentano oppure il cantante della squadra capitanata da Cuccarini ed Emanuel Lo. Da giovedì scorso, inoltre, si sa che allo spareggio c'era anche Mattia Zenzola, ma la commissione esterna lo ha fatto rientrare in gara dopo avergli visto eseguire un "cavallo di battaglia" senza Benedetta (che era assente per un'influenza).

Stando ai rumor che circolano sul web nelle ultime ore, ad abbandonare il talent-show sarebbe stato il danzatore Ramon Agnelli: Cricca, dunque, si sarebbe salvato ancora una volta nonostante per molti (telespettatori e addetti ai lavori) sia l'anello debole del cast di questa edizione.

Il 27 aprile sarà registrata la settima puntata del programma di Maria De Filippi, quella al termine della quale saranno decretati i sei allievi semifinalisti di quest'anno.