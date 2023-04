Le anticipazioni del 5° serale di Amici chiariscono che Wax è tra gli allievi che si sono salvati dall'eliminazione: il cantante di Arisa, infatti, rientra tra i talenti che sicuramente parteciperanno alla sesta puntata. Del giovane, però, si parla anche per motivi familiari: il fratello Bacio, infatti, sta usando i social network per commentare sia il legame con Angelina che per allontanare una sua eventuale partecipazione al talent-show di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nell'attesa di conoscere il verdetto della puntata di Amici in onda il 15/04, i fan stanno discutendo di alcuni pungenti commenti che il fratello di Wax ha fatto sul programma.

Dopo aver rilasciato il su primo inedito, Bacio ha deciso di rispondere alle domande di alcuni follower di Tik Tok e una in particolare ha colpito i curiosi.

A chi gli ha chiesto se parteciperebbe mai al talent-show di Canale 5, il giovane ha fatto sapere: "Ma neanche morto. No. Neanche se mi paghi o se dovessi vincere. No, proprio no".

Il ragazzo, dunque, ha precisato che non seguirebbe mai e poi mai le orme del fratello minore che dallo scorso settembre è tra gli allievi della scuola più famosa d'Italia.

Quando un altro suo sostenitore ha fatto notare che non ha bisogno di Amici perché è già famoso, Bacio ha replicato: "Finalmente qualcuno che capisce".

Le parole sulla cantante di Amici

Non è la prima volta che il ragazzo si espone su Tik Tok parlando di Amici e di quello che sta succedendo nella scuola.

Mesi fa, ad esempio, Bacio ha preso parola sul web per difendere il fratello dalle mille critiche che gli sono piovute addosso per quello che è stato ribattezzato "Capodanno-gate".

Qualche giorno fa, invece, il giovane ha commentato così le voci che circolano su un feeling tra Wax e Angelina: "Io penso che l'amicizia tra maschio e femmina non esiste.

Quindi uno dei due rimarrà a mani vuote".

Molti fan del talent-show concordano con Bacio nel credere che almeno uno dei due cantanti provi qualcosa di più profondo ma che per diverse ragioni (come il fatto che la figlia di Mango ha un fidanzato che la aspetta fuori), non lo ammetta.

Anticipazioni sul prossimo serale di Amici

Wax, dunque, è uno dei protagonisti indiscussi della ventiduesima edizione di Amici e la conferma arriva dalle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani sera, sabato 15 aprile.

Il cantante, infatti, ha conquistato pubblico e giuria con un'esibizione emozionante e inedita: nel corso della terza manche, l'allievo ha chiesto a Maria De Filippi di sedersi a centro studio per ascoltare la versione di un brano di Gaber che gli stava per dedicare.

Il ragazzo ha ringraziato la conduttrice per i mille gesti d'affetto che ha avuto nei suoi confronti e soprattutto quando ha commesso degli errori.

I giurati si sono complimentati con Wax per i tanti miglioramenti che ha fatto da quando è iniziato il serale, in particolare Cristiano Malgioglio ha ammesso di essere un grande sostenitori del "pupillo" di Arisa e del suo modo di saper stare sul palcoscenico.

A rischiare l'eliminazione al termine del prossimo appuntamento in prime-time, infatti, saranno Ramon e Federica.

Secondo un'indiscrezione che si sta facendo largo sul web nelle ultime ore, a perdere il ballottaggio sarebbe stata la cantautrice Andreani, collega e amica di Wax.

Il ballerino classico che fa parte del team capitanato da Zerbi e Celentano, invece, sarebbe ancora in gara esattamente come Cricca, che è stato salvato dalla commissione esterna dopo un primo giro di esibizioni nello spareggio che valeva l'unica esclusione della serata.