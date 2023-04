Si avvia alle battute finali l'edizione di Amici 22. Questa sera sabato 29 maggio, andrà infatti in onda la settima puntata del serale. Nubi nere però potrebbero essersi addensate sulla semifinale che rischierebbe di subire uno slittamento. Previsto per il prossimo sabato, giorno 6 maggio, il penultimo atto potrebbe infatti saltare ed essere destinato a data da destinarsi dato che stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Calenda su Dagospia.it, due allievi della scuola sarebbero risultati positivi al Covid-19.

Il Covid-19 è arrivato nella scuola di Amici?

Giuseppe Candela scrive che la puntata di questa sera andrà regolarmente in onda perché registrata lo scorso giovedì 27 aprile, la semifinale invece potrebbe cambiare programmazione.

La redazione del talent ideato e condotto da Maria De Filippi starebbe facendo i dovuti e necessari controlli per decidere il da farsi. Occorre ovviamente precisare che per il momento si tratta soltanto di un'indiscrezione che ancora non ha trovato alcuna conferma ufficiale e che dunque rimane tale. Sui profili social ufficiali della trasmissione Mediaset non è stato infatti pubblicato alcun comunicato per confermare la notizia diffusasi a macchia d'olio sul web.

Chi sarebbero i due allievi positivi al virus?

Se la notizia venisse confermata, la semifinale dovrebbe dunque, come già anticipato, trovare un'altra data di collocazione. Ma, chi sarebbero i due allievi positivi al Covid-19? I loro nomi sono avvolti dal più assoluto riserbo. Non resta dunque che aspettare notizie ufficiali per saperne di più.

Già lo scorso anno, il Coronavirus era arrivato nella scuola di Amici e costretto alcuni allievi a saltare diverse puntate del daytime della domenica pomeriggio, nonostante vivano in una sorta di bolla, chiusi nella casetta. Intanto, riguardo la puntata di questa sera, è stato rivelato il nome dell'eliminato con Aaron che dovrebbe essersi salvato.

Giulia Pauselli assente: menisco lesionato per la ballerina professionista

Intanto, le ultime puntate del serale vedranno un'altra assenza dal cast.

La ballerina professionista Giulia Pauselli ha annunciato di essersi lesionata il menisco e di doversi per questo prendere una pausa forzata dal lavoro. Stessa sorte è toccata anche alla moglie di Raimondo Todaro Francesca Tocca, assente per diverse puntate a causa di un infortunio alla caviglia. La donna ha ricominciato a ballare proprio insieme a suo marito, nel corso della quarta puntata del serale, in occasione del guanto di sfida tra i prof. Sulla sua assenza erano state fatte diverse ipotesi poi smentite dalla stessa ballerina di latino americano. C'è chi aveva parlato di nuova crisi matrimoniale e chi di gravidanza.