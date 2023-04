Quando mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della quarta puntata del serale di Amici 22, il pubblico di Canale 5 ha assistito all'ultimo daytime della settimana.

Per la prima volta da quando sono in casetta, i ragazzi hanno potuto leggere cosa pensano alcuni giornalisti del loro operato nel talent-show: grandi complimenti a Isobel e Angelina, piccole critiche a Federica e a Ramon, e pareri pungenti a Wax da parte della stampa. Il cantante di Arisa ha reagito male alle pagelle e Benedetta l'ha rimproverato per quanto ha detto sugli addetti ai lavori.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Il pomeridiano di Amici che è andato in onda il 7 aprile, è iniziato con la sorpresa che Maria De Filippi ha fatto ai ragazzi: scoprire cosa pensa la stampa di loro a ridosso del 4° appuntamento serale.

Isobel e Angelina sono state elogiate tanto dai giornalisti, tant'è che tutti hanno concordato nell'affermare che non dovrebbero essere neppure in gara: la ballerina, in particolare, è stata definita allo stesso alto livello dei professionisti del programma.

Cricca e Federica hanno ricevuto opinioni un po' "tiepide", mentre Ramon è stato spronato a tirare fuori più emozione quando danza.

Gli addetti ai lavori hanno speso belle parole anche per Maddalena, che è stata difesa per i continui attacchi che le fa la maestra Celentano; Aaron, invece, è stato invitato a urlare meno e a concentrarsi di più sul significato dei brani che canta.

La replica del protagonista di Amici

La reazione più forte, però, l'ha avuta Wax quando ha letto le sue pagelle: l'allievo di Arisa ha letto velocemente i pareri dei giornalisti sulle sue esibizioni, puntando tutta la sua attenzione sull'aggettivo "smarrito" e sull'epiteto "sabbia nel letto" che gli hanno attribuito.

Anziché fare tesoro dei consigli che la stampa ha provato a dargli per crescere e migliorare, il cantante ha sbottato: "Non me ne frega niente di loro.

Andiamo avanti. Se loro possono dire che sono smarrito, allora io li mando a quel paese".

Mentre Benedetta cercava di farlo ragionare ricordandogli che le persone alle quali stava rispondendo male potrebbero aiutarlo nella sua carriera fuori dalla scuola di Amici, Wax ha aggiunto: "Non mi interessa, io non lavorerò mai con loro".

"Basta, andassero aff...lo", ha concluso il giovane prima di allontanarsi dalla stanza dove tutti gli altri stavano commentando le pagelle della terza puntata del serale.

Attesa per il verdetto di Amici

Wax è stato tra i protagonisti della puntata di Amici 22 che andrà in onda l'8 aprile: il cantante è riuscito nel difficile obiettivo di far ricredere la giuria, e per questo si è salvato dall'unica eliminazione della serata.

La commissione esterna si è complimentata con l'allievo di Arisa per i miglioramenti che ha fatto in una sola settimana, non facendoli pentire di averlo preferito a Samu nel ballottaggio del terzo appuntamento serale.

A lasciare la scuola sabato prossimo, dunque, sarà uno tra Alessio e Mattia: i due ballerini sono stati i protagonisti dello spareggio della registrazione del 6 aprile, ma il nome di chi ha abbandonato il programma si saprà solamente sabato sera.

Giovedì scorso ci sono state molte discussioni in studio: Todaro si è scontrato con Michele Bravi, con gli alunni delle squadre rivali, con Rudy Zerbi e anche con Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 ha rimproverato il professore per il discorso che ha fatto a favore di Angelina e a discapito di Maddalena e Cricca: secondo la padrona di casa, infatti, Raimondo avrebbe sminuito i due talenti avversari e messo a disagio la figlia di Mango.