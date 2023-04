Oggi, mercoledì 12 aprile, è andato in onda un nuovo daytime di Amici: i telespettatori hanno assistito alle assegnazioni di altri "guanti di sfida", ma soprattutto alla crisi che ha vissuto Wax nei giorni scorsi. Dopo averci provato per un po', il cantante ha chiesto alla sua prof Arisa di cancellare dalle sue esibizioni quella che lo vedeva contrapposto ad Angelina sulla scrittura: la docente ha cercato di dissuadere l'allievo da questa idea, ma non ci è riuscita e alla fine l'ha accontentato.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Mentre i fan discutono ancora del rimprovero che Maria ha fatto a Raimondo ad Amici e che loro non hanno potuto vedere (perché è stato cancellato dalla quarta puntata in fase di montaggio), gli addetti ai lavori sono concentrati su quello che accadrà giovedì 13 aprile.

Domani pomeriggio, infatti, verrà registrato il 5° appuntamento serale e un altro allievo abbandonerà la scuola definitivamente: tra quelli più a rischio, sembra esserci anche Wax.

Il cantante è entrato in crisi quando Arisa gli ha chiesto di scrivere delle barre su un brano di Vasco Rossi che parla d'affetto e della capacità di dire a qualcuno "ti voglio bene".

Il daytime odierno ha aggiornato il pubblico sui mille tentativi che il ragazzo ha fatto per cercare di portare a casa questa prova, ma nessuno di essi l'ha soddisfatto.

Il confronto con l'insegnante di Amici

In un primo confronto telefonico che ha avuto con Arisa, Wax si è lasciato convincere a preparare il "guanto di sfida" che tanto lo stava mettendo in difficoltà.

Rientrato in casetta e parlando con Aaron, il cantante ha realizzato di avere un blocco e di non riuscire a scrivere nulla di suo sul brano di Vasco Rossi.

Il titolare della scuola di Amici, dunque, ha chiesto un secondo "faccia a faccia" a distanza con la sua insegnante e stavolta ha detto chiaramente: "Io non lo faccio, non ci riesco".

"La vita fuori non è così, se hai dei limiti devi provare a superarli. Angelina ce l'ha fatta, perché tu non puoi?", ha replicato Arisa dall'altro capo del telefono.

Dopo averci pensato un altro po', però, Wax ha concluso: "No, basta. Non lo faccio".

"Ok, allora non farlo. Ma sappi che non crescerai mai così", ha ribattuto la docente del talent-show un po' delusa dal fatto che il suo alunno abbia gettato la spugna di fronte ad una prova che lei stessa ha proposto per metterlo in risalto davanti alla giuria.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Tra le prove che i professori schiereranno durante la quinta puntata del serale di Amici, dunque, non ci sarà il "guanto di sfida" Angelina contro Wax sulla scrittura. Il cantante ha rinunciato a questo confronto e la sua tutor non ha potuto fare altro che assecondarlo per evitare che la crisi che stava vivendo coinvolgesse anche gli altri brani da preparare.

La sera del 13 aprile, dunque, trapeleranno le anticipazioni dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv sabato 15: tra poco più di 24 ore, dunque, i curiosi potranno dare un'occhiata agli spoiler e scoprire i nomi dei due allievi che finiranno al ballottaggio.

Dopo aver visto Alessio perdere lo spareggio contro Mattia ad Amici, i fan temono per qualche altro loro beniamino.

Stando alle preferenze che la commissione esterna ha espresso nelle ultime settimane, a rischiare maggiormente sarebbero: Federica e Wax per il team Arisa-Todaro (improbabile esca Zenzola visto che è l'unico ballerino rimasto in questo gruppo), Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo e Ramon per Zerbi-Celentano.

Per la maggior parte degli spettatori, inoltre, sarebbero "intoccabili" Angelina, Maddalena, Isobel, Aaron e Mattia.