Una nuova registrazione di Amici si è svolta il 13 aprile. Le anticipazioni che stanno circolando in rete sull'appuntamento serale che andrà in onda il 15 aprile, fanno sapere che a rischiare l'eliminazione sono Ramon e Federica. I due allievi sono finiti allo spareggio al termine delle tre manche.

Ospite della serata sarà Clara Soccini, attrice di Mare Fuori.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Giovedì 13 aprile si sono svolte le riprese della puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 sabato sera: gli spoiler che stanno circolando sui social network a fine registrazione, fanno sapere che in studio è successo di tutto e tre amatissimi allievi sono finiti a rischio eliminazione.

Anche questa settimana, infatti, a lasciare la scuola sarà un solo talento e a prendere questa difficile decisione saranno i tre giudici fissi del cast. Dopo essersi sfidati in tre manche, ad andare al ballottaggio sono stati Cricca, Ramon e Federica.

La commissione esterna ha rivisto i tre ragazzi sul palco e, dopo una lunga riflessione, ha scelto di far rientrare in gara il cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Lo spareggio finale, dunque, ha avuto come protagonisti due tra i titolari più apprezzati della ventiduesima edizione del talent-show: uno di loro abbandonerà la competizione e la casetta nelle prossime ore.

I faccia a faccia sul palco di Amici

Come sempre il pubblico che ha partecipato alla registrazione della quinta puntata di Amici, non conosce il verdetto della giuria sul ballottaggio eliminatorio della serata: il nome dell'allievo che lascerà la gara, infatti, sarà svelato in casetta e i fan lo scopriranno guardando il serale sabato 15 aprile.

Nei prossimi due giorni, però, è probabile che in rete circolino indiscrezioni su chi ha perso lo spareggio di questa sera: le scorse settimane, infatti, alcuni siti hanno raccontato delle uscite di Samu e Alessio ancor prima che venissero trasmesse su Canale 5.

Durante le riprese di oggi, comunque, i nove titolari del cast si sono esibiti su canzoni, coreografie e "guanti di sfida" spettacolari: la commissione esterna ha avuto parecchie difficoltà nell'indicare le performance migliori della serata tra le tante che i ragazzi hanno portato in scena per cercare di conquistarsi un posto nel sesto appuntamento in prime-time.

Conto alla rovescia per la finale di Amici

Tra le prove che gli allievi hanno dovuto preparare per il quinto serale di Amici, spiccano molti faccia a faccia: Isobel e Maddalena su un "guanto di sfida" lanciato da Emanuel Lo per valorizzare la sensualità di entrambe, Mattia e Ramon su un mix di tre diversi stili di danza, Cricca e Wax sulla capacità di rendere attuale un brano vecchio di vent'anni.

Lo spareggio che la giuria ha visto e valutato a fine riprese, ha avuto un vincitore e un vinto: chi tra Federica e Ramon ha ricevuto meno apprezzamenti da parte del "trio" Bravi-Giofré-Malgioglio, sarà l'eliminato della quinta puntata e abbandonerà la gara a più di metà del suo percorso.

Gli appuntamenti in prime-time della ventiduesima edizione del format Mediaset, infatti, sono nove in totale: domenica 14 maggio andrà in onda la finale di Amici e, per la gioia dei telespettatori, sarà in diretta e non verrà registrata con qualche giorno d'anticipo, come avviene finora.

Gli ospiti della serata sono stati: Francesco Cicchella per il momento comico e Clara Soccini (Crazy J nella serie Mare Fuori), che è stata premiata con il disco d'oro per il brano "Origami all'alba".