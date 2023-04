Wax è finito nuovamente al centro delle polemiche. Mercoledì 26 aprile, gli allievi di Amici di Maria hanno avuto la possibilità di leggere le pagelle dei giornalisti stilate al termine della sesta puntata del serale. A detta di Grazia Sambruna giornalista del Corriere della Sera, l'allievo di Arisa si comporterebbe come un bulletto di periferia. Inoltre lo scorso sabato la sua insegnante avrebbe voluto mostrare il suo lato più dolce, ma il risultato sarebbe stato quello di "un esorcismo riuscito male".

Il commento della giornalista

Wax sembra non riuscire ad accettare le critiche. Al termine della sesta puntata del serale di Amici, Vincenzo Nasto di Fanpage.it gli ha dato 8 in pagella e si è complimentato per le cover portate in scena.

Al contrario, Grazia Sambruna del Corriere della Sera ha espresso un giudizio negativo sull'allievo di Arisa: "Wax ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia". La diretta interessata ha avuto da ridire anche sul fatto che la scorsa settimana, il cantante abbia sindacalizzato sui voti ricevuti da un'altra giornalista: "Nemmeno fosse in una serie di Zerocalcare".

La giornalista ha criticato anche le tre esibizioni di Wax effettuate nella sesta puntata del serale di Amici di Maria. Nonostante Arisa abbia cercato di mostrare il lato più tenero del suo allievo l'esperimento non sarebbe riuscito: “Il risultato è quello di un esorcismo riuscito male, malissimo”.

Anche questa settimana arrivano le pagelle dei giornalisti e Wax dopo aver letto alcune critiche reagisce così #Amici22 pic.twitter.com/FA2Enr6SRd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2023

Il giudizio sulle esibizioni di Wax

Le critiche di Simona Sambruna non sono terminate, poiché è entrata nel dettaglio delle esibizioni effettuate da Wax: nel brano "Non voglio mica la luna", il cantante sarebbe stato impalpabile, in "Ti regalerò una rosa" avrebbe raggiunto “vette” cringe, mentre Prisencolinensinaiciusol non si sarebbe compreso nulla un po' per il testo del brano e un po' per le barre inserite dall'allievo.

Tornando al brano di Simone Cristicchi, la giornalista ha sostenuto che la giuria abbia votato Wax solamente perché ha inserito delle barre riguardanti il tema della violenza sulle donne anche se non c'entravano nulla con il significato della canzone sanremese.

La reazione del cantante

Il commento della giornalista ha mandato su tutte le furie Wax.

Il giovane ha ha chiesto ai suoi compagni di scuola come si possa esprimere un giudizio del genere. Inoltre ha accusato i giornalisti di essere dei maleducati, perché lo sminuiscono sempre. Infine ha sostenuto che nessuno si può permettere di giudicare le sue emozioni, poiché non sanno nulla della sua vita.

Nel vedere Wax giù di morale, è intervenuta Maria De Filippi e ha spiegato che si tratta del giudizio di una sola persona. Inoltre ha riferito che nessuno può sapere perché ha inserito delle barre sulla violenza delle donne, se lui stesso non ama parlare della sua vita privata.