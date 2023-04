Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai, in onda nel corso della stagione 2023/2024, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un bel po' di titoli che hanno appassionato il pubblico della televisione di Stato nel corso degli anni.

È questo il caso di Doc 3 - Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero farà pazientare ancora un po' gli spettatori prima di tornare in onda sulla rete ammiraglia.

Spazio anche al ritorno di un classico della programmazione di Rai 1: Don Matteo 14 con protagonista Raoul Bova.

Don Matteo 14 torna in tv: anticipazioni fiction Rai

Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione tv 2023/2024 rivelano che in prime time è confermato l'appuntamento con Don Matteo 14.

La Serie TV, dopo il grande successo di ascolti registrato anche in seguito all'uscita di scena di Terence Hill, è stata confermata dalla Rai per un nuovo capitolo in prima visione assoluta.

Le puntate inedite della quattordicesima stagione vedranno protagonista ancora Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ma non mancheranno delle new entry che andranno ad arricchire il cast di questa nuova stagione.

Confermata Cuori 2 in tv: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni sulle nuove fiction in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Cuori 2, la serie medical con protagonista Pilar Fogliati, confermata dopo il buon successo della prima stagione.

Le puntate inedite della seconda stagione sono state già ultimate: le riprese si sono concluse a Torino nelle scorse settimane e adesso manca solo la messa in onda ufficiale nel prime time della rete ammiraglia.

Non si esclude che, essendo già pronta, la fiction possa essere trasmessa nel corso della stagione autunnale 2023, ossia tra settembre e dicembre.

Tra le novità di questa seconda stagione va segnalato l'arrivo di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore.

Slitta il debutto di Doc 3: anticipazioni nuove fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni sulle nuove fiction della stagione 2023/2024 rivelano che tornerà anche l'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani, un'altra serie di grande successo che vede protagonista Luca Argentero.

Le prime due stagioni sono stare caratterizzate da risultati d'ascolto record, con picchi che hanno sfiorato anche il muro degli 8 milioni di spettatori.

Tuttavia per vedere in onda la terza stagione bisognerà attendere un po' di tempo: la serie medical di Rai 1 potrebbe slittare tra gennaio e febbraio 2024, e non si esclude che possa debuttare dopo il Festival di Sanremo.

Confermata la quarta stagione di Mare fuori nel palinsesto di Rai 2

Per quanto riguarda la programmazione di Rai 2, invece, è confermato l'appuntamento con Mare fuori 4: le riprese della fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli sono già iniziate, e i produttori hanno svelato che la Rai ha già dato il via libera anche per la quinta e sesta stagione.

Confermato anche un nuovo capitolo di Rocco Schiavone, la serie crime con protagonista Marco Giallini, che nel corso di queste settimane ha registrato la media del 10% di share, superando anche gli ascolti registrati da Mare fuori in prime time.

Una stagione che si preannuncia particolarmente ricca per quanto riguarda le serie televisive, che continueranno a essere uno dei punti di forza della programmazione televisiva delle reti della tv di Stato, complice il buon successo di ascolti registrato quest'anno.

Tra i titoli che spiccano figura Lolita Lobosco con Luisa Ranieri (che tornerà in onda con la terza stagione) e Mina Settembre 3 con Serena Rossi, seguite entrambe da una media di quasi cinque milioni di appassionati, con punte del 29% di share.