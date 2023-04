Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi di Beautiful da lunedì 24 a domenica 30 aprile, Ridge sarà deluso dal comportamento di Brooke, che ha preso le difese di Deacon. Sheila nasconderà inoltre a Deacon che è stata lei a far tornare a bere la sua ex, il tutto mentre Taylor e il Forrester si baceranno.

Brooke interrompe lo scontro tra Ridge e Deacon

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 24 al 30 aprile, Taylor si recherà a casa di Brooke per discutere con lei.

La Logan senior esternerà alla Hayes la certezza che suo marito le concederà il perdono perché è la persona della sua vita. Steffy intanto sarà certa che questa volta suo padre non darà altre possibilità alla moglie.

Ridge si recherà inoltre a il Giardino per confrontarsi apertamente con Deacon. I due saranno così protagonisti di una rissa ma Brooke, preoccupata per l'incolumità di entrambi, interverrà prima che la situazione possa ulteriormente degenerare.

Sheila elogia Taylor

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 30 aprile, Sheila andrà nello studio di Taylor per parlare di Brooke e le dirà che è la persona giusta per Ridge. La Hayes sarà felice di quanto dettole, ma preferirà non sbilanciarsi.

Intanto Steffy troverà Hope in ufficio ecco che le due donne parleranno delle rispettive madri e del futuro matrimonio tra Ridge e Brooke. Nel frattempo a Il Giardino, il Forrester si mostrerà furioso. Brooke, invece di difendere lui, ha infatti protetto Deacon, secondo il parere dello stilista questa è la prova che sua moglie ha fatto la sua scelta e che non si tratta di lui.

Ridge a questo punto non potrà più perdonarla e adirato la lascerà con Deacon.

La Logan si dirà così disperata temendo che suo marito possa abbandonarla. Il Forrester, deluso dal comportamento della moglie, tornerà di fatti da Steffy, Thomas e Taylor e riferirà loro di non poter proseguire con il proprio matrimonio. I fratelli saranno finalmente felici e Steffy lo spingerà a tornare da loro, la sua vera famiglia.

Intanto Sheila raggiungerà Deacon e si accorgerà che è successo qualcosa. Lo Sharpe le racconterà della lite con Ridge.

Brooke si mostrerà letteralmente disperata per quello che è successo con Ridge confidandosi con Liam e Hope. La Logan ora sarà davvero spaventata che suo marito la lasci ma non si perderà d'animo decidendo di fare un gesto carino telefonando a Ridge con l'intento di richiamarlo a casa. La sua chiamata sarà però intercettata da Thomas, che nasconderà il telefono al padre arrivando addirittura a cancellare un messaggio vocale. Il ragazzo pertanto si appresterà ad incontrare la sua matrigna.

Deacon non si spiega come Brooke abbia ripreso a bere

In base agli spoiler della prossima settimana, Deacon non si spiegherà come la sua ex possa essere tornata a bere, ma la Carter continuerà a non dire nulla.

Intanto Brooke si appresterà a raggiungere la casa di Steffy, ma non riuscirà ad entrare perché bloccata per l'appunto da Thomas. Tra i due si terrà un confronto duro e la donna comprenderà che il ragazzo sta facendo di tutto per boicottarla.

Nel frattempo Hope sarà delusa da Ridge. Quest'ultimo è certo che lo Sharpe ha ideato un piano per far ubriacare l'ex. In tutto questo Forrester e Taylor si troveranno da soli e la donna manifesterà il pensiero che la Logan è una persona inaffidabile. L'uomo crederà alle parole della Hayes e i due finiranno per scambiarsi un bacio. Infine la Logan senior racconterà a Liam e Hope il trattamento che le ha riservato Thomas.