Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di giugno 2023. Le novità riguarderanno il palinsesto del pomeriggio di La 5, dove ci sarà spazio per una soap che negli anni precedenti aveva conquistato il pubblico di Canale 5.

Trattasi di DayDreamer - Le ali del sogno, la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, la quale sarà riproposta nella fascia del pomeriggio.

Questa, però, non sarà l'unica soap che tornerà in onda nel pomeriggio di La 5, dato che ci sarà spazio anche per il ritorno di Love is in the air.

Le novità della programmazione di La 5 del mese di giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo mese di giugno, riguarderà in primis la fascia mattino/pomeriggio di La 5, dove a tenere banco saranno principalmente le soap che terranno banco in daytime.

Si partirà con le repliche di Una Vita e quella di Tempesta d'amore che apriranno la fascia del mattino a partire dal mese di giugno, dopodiché ci sarà spazio per il ritorno di Love is in the air.

La serie turca occuperà la fascia oraria che va dalle 9:00 alle 10:30 circa, dopodiché ci sarà spazio per l'appuntamento con Un altro domani e quello con Beautiful.

DayDreamer con Can Yaman torna in replica: cambio programmazione La 5 giugno

Il pomeriggio di La 5 proseguirà con la riproposizione di Terra amara, la soap turca che continua a fare faville nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e tornerà in onda anche nel daytime del canale 30 del digitale terrestre.

A seguire, poi, nella fascia che va dalle 13:00 alle 15:00, ci sarà il ritorno di una delle soap più seguite delle ultime stagioni televisive.

Trattasi di DayDreamer-Le ali del sogno, la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir: un ritorno particolarmente acclamato dal pubblico dell'attore turco che, da settimane, speravano di poterlo rivedere nel daytime estivo Mediaset.

Le puntate di DayDreamer andranno in onda anche nella fascia oraria che va dalle 19:00 alle 21:00 e prenderà così il posto di Uomini e donne.

Il ritorno di Temptation Island in prime time: cambio programmazione Mediaset giugno

Per quanto riguarda, invece, le novità della programmazione di Canale 5 del prossimo giugno, va segnalato il ritorno di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ritornerà in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione dopo lo stop dello scorso anno, quando si scelse di non puntare sulla riproposizione del reality show in prime time.

Quest'anno, infatti, la macchina organizzativa di Temptation Island si è già messa in moto: il programma andrà in onda di lunedì sera su Canale 5 e poi, successivamente, sarà ritrasmesso in replica anche al martedì su La 5.