Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata di venerdì 7 aprile 2023. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche sia in daytime che in prima serata, complice la giornata del Venerdì Santo, che porterà alla messa in onda di diverse trasmissioni religiose.

Tuttavia, per i fan de Il Paradiso delle Signore 7, ci sono buone notizie: l'appuntamento con la soap opera non sarà cancellato dal palinsesto della rete ammiraglia.

Slitta Serena Bortone: cambio programmazione Rai del 7 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la giornata di venerdì 7 aprile 2023, riguarderà la fascia del primo pomeriggio, dove slitterà l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

Il talk show condotto da Serena Bortone non andrà in onda come sempre dalle 14 in punto su Rai 1, bensì prenderà la linea alle 15:20, con una puntata decisamente breve che terminerà come sempre pochi minuti dopo le 16:00.

Il motivo di questa variazione è legata alla messa in onda di una puntata speciale di A sua immagine, la rubrica religiosa condotta da Lorena Bianchetti, in onda eccezionalmente durante la settimana di Pasqua, con uno speciale dedicato al Venerdì Santo.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma nella programmazione Rai del 7 aprile

Tuttavia, nonostante questa variazione di programmazione, non è prevista la cancellazione de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, sarà regolarmente in onda anche nel corso del pomeriggio di venerdì 7 aprile, con un nuovo episodio in prima visione assoluta, in programma come sempre dalle 16:05 in poi su Rai 1.

I fan, quindi, possono stare tranquilli, perché durante la settimana di Pasqua non ci saranno variazioni di palinsesto per Il Paradiso delle signore: la messa in onda risulta confermatissima anche per il lunedì di Pasquetta, sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Nessuno stop, quindi, per la soap campione di ascolti del pomeriggio che si avvia verso il gran finale di questa settima stagione che continua a registrare ottimi ascolti in daytime, con punte del 25% durante la messa in onda pomeridiana.

Salta Soliti Ignoti, poi la Via Crucis: cambio programmazione Rai del 7 aprile 2023

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del 7 aprile, riguarderà anche la fascia dell'access prime time e della prima serata.

Alle 20:35, subito dopo l'edizione serale del Tg 1, non ci sarà una nuova puntata dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus, bensì uno speciale Porta a Porta dedicato al Venerdì Santo.

E poi, a seguire, sarà trasmesso in diretta il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco, che sarà in onda dalle 21:00 in poi.

Terminato l'evento della Via Crucis, alle 22:30 andrà in onda uno speciale dedicato ai Viaggi di Papa Francesco.