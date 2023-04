L'attore turco Can Yaman continua a essere uno dei volti di punta del panorama televisivo. Dopo aver colpito il pubblico con le varie serie tv turche e la fiction "Viola come il mare" che lo ha visto protagonista su Canale 5, ad oggi sono ancora tantissimi gli spettatori lo seguono quotidianamente sui social.

A parlare di Can, in queste ore, svelando dei retroscena inediti sul suo modo di fare è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, rispondendo ad alcune domande social dei fan.

'Anima buona, bello e ricco', il retroscena di Rosica su Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman continua a smuovere le folle in occasione delle sue ospitate in giro per i locali italiani.

Intanto il divo, in queste ore, si è ritrovato protagonista anche di un retroscena lanciato da Alessandro Rosica. L'esperto di gossip, che era stato tra i primi a mettere in dubbio la relazione tra Can e Diletta Leotta, ha svelato degli aspetti inediti sull'attore del momento, senza risparmiare una frecciatina al vetriolo.

"Can Yaman? Anima buona e gentile. Ricco e bello", ha scritto Rosica rispondendo alle domande dei fan che chiedevano di sapere qualcosa in più sul conto del divo turco.

'Lo rovina l'amicizia con quel furbo di Rob', il retroscena su Can Yaman

"Lo rovina la sua amicizia con quel furbo e approfittatore di Rob", ha proseguito ancora l'esperto di gossip, che quindi non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di una delle persone che fa parte del team di Can Yaman.

Ci sarà una controreplica da parte del diretto interessato o magari dallo stesso divo turco?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

Intanto, proprio in queste settimane è arrivata la notizia ufficiale legata alla conferma della seconda stagione di Viola come il mare, la serie tv con protagonista Can Yaman, che tornerà in onda su Canale 5 dopo il buon successo di ascolti della prima stagione.

Con una media di quasi tre milioni di spettatori e punte del 22% di share, la fiction ha saputo intercettare il gradimento del pubblico portando così i vertici del Biscione a confermare la seconda stagione, che andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024, come sempre in prima visione assoluta su Canale 5.

Al suo fianco, anche questa volta, è confermata la presenza dell'attrice Francesca Chillemi: l'ex Miss Italia, sarà la partner femminile di Can in questa seconda stagione della fiction e insieme animeranno sei nuove prime serate.