Can Yaman torna al centro del gossip per un nuovo presunto flirt. In queste ore, il divo turco è stato protagonista di un'indiscrezione che lo vedrebbe nuovamente in coppia assieme a una modella spagnola.

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, ancora una volta, ha messo in chiaro le cose sull'attore turco che ha stregato il pubblico italiano.

Nuovo amore per Can Yaman? Alessandro Rosica rompe il silenzio sul divo turco

Nel dettaglio, in questi giorni Can Yaman si è ritrovato ancora una volta al centro del gossip per una serie di indiscrezioni legate a un nuovo possibile flirt.

Voci che hanno fatto subito il giro del web e dei social tra i tantissimi fan dell'attore di Viola come il mare, curiosi di scoprire cosa ci fosse di vero in queste indiscrezioni.

A rompere il silenzio sul conto dell'attore turco, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, dal suo profilo ufficiale Instagram, ha svelato come sta davvero la situazione.

"Continuano le fake news delle testate turche e italiane. Can Yaman non è fidanzato", ha sentenziato l'esperto di gossip che sembra essere sempre bene informato in merito alla vita sentimentale del divo turco.

'È etero al 100%', la verità di Rosica su Can Yaman

E, come se non bastasse, Rosica ha smentito anche le voci di questi giorni che mettevano in dubbio l'orientamento sessuale del divo turco.

"Can Yaman è etero al 100%. Fidatevi di me, non mi costerebbe nulla dire il contrario. Lo sapete bene che non ho problemi a dire le cose", ha aggiunto ancora Rosica che ha così messo a tacere le indiscrezioni sulla vita privata dell'attore.

In attesa di scoprire se realmente ci sarà qualcuna che sarà in grado di rapire il cuore del divo turco, è confermato il suo nuovo impegno professionale con Canale 5.

Il ritorno di Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare 2

Dopo il buon successo della prima stagione, Mediaset ha scelto di puntare nuovamente su Viola come il mare, la serie televisiva prodotta da Lux Vide, di cui a partire da giugno verranno girate le puntate della seconda stagione.

Un impegno che vedrà coinvolto Can Yaman per buona parte dei mesi estivi sul set che verrà allestito anche questa volta in Sicilia.

Al fianco del divo turco, è confermata la presenza di Francesca Chillemi: l'ex Miss Italia sarà la protagonista femminile della fiction e andrà così a ricomporre la coppia d'oro della fiction Mediaset.

Riuscirà la coppia Yaman-Chillemi a bissare il successo della prima stagione? Con una media di quasi tre milioni di spettatori in tv e milioni di views in streaming, Viola come il mare è stata la serie rivelazione della passata stagione televisiva.