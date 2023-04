Come finisce Il Paradiso delle signore 7 e quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel corso delle ultime puntate di questa stagione della soap?

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una serie di novità legate al giallo della Contessa Adelaide, dopo che la donna ha fatto perdere misteriosamente le sue tracce.

Spazio anche alle vicende di Ludovica: per lei arriverà una proposta di matrimonio del tutto inaspettata, che la metterà a dura prova.

Marcello torna senza Adelaide: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Marcello arriverà il momento di affrontare il viaggio a Ginevra, che gli permetterà di scoprire la verità sul conto della sua amata contessa.

Un vero giallo che il giovane Barbieri proverà a risolvere andando sul posto, per scoprire quale sia questo segreto che la donna gli sta nascondendo.

A quel punto la verità verrà a galla: Marcello scoprirà come stanno le cose e terrà per sé il segreto della contessa.

Barbieri rientrerà in Italia da solo: al suo fianco non ci sarà la Contessa Adelaide, che continuerà il soggiorno in Svizzera.

Adelaide nasconde un segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Per quale motivo la dark lady della soap opera non rientrerà a Milano in questo atteso finale della settima stagione?

I motivi che si celano alla base di questo segreto non sono stati ancora resi noti: i fan dovranno pazientare l'inizio dell'ottava stagione per scoprire come stanno davvero le cose e la verità sul mistero che vede protagonista la Contessa Adelaide.

Tuttavia per Marcello i colpi di scena non si limiteranno alle vicende della contessa, dato che nel finale della settima stagione ci sarà spazio anche per una clamorosa novità che riguarderà la sua ex fidanzata Ludovica.

Ludovica si sposa: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Ferdinando avrà modo di notare degli atteggiamenti ambigui tra Ludovica e Marcello.

A quel punto il ricco Torrebruna si renderà conto che non può perdere altro tempo e che deve affrettare i tempi del matrimonio con la sua fidanzata.

Ferdinando si renderà conto che tra i due ex fidanzati non è ancora svanito del tutto il sentimento che li univa, motivo per il quale proporrà alla sua amata di convolare subito a nozze.

In questo modo, approfittando dell'assenza in città di Marcello, Ferdinando coglierà la palla al balzo per mettere alle strette la sua amata e a quel punto organizzerà un matrimonio lampo.

Un duro colpo per Ludovica, che proprio nelle ultime settimane si è resa conto di provare ancora qualcosa nei confronti del suo ex Marcello: adesso, però, si ritroverà costretta a mettersi l'anima in pace e a concentrarsi sulle nozze con Ferdinando.