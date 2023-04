Enrico Papi potrebbe lasciare L'Isola dei Famosi, dopo sole due puntate dal suo esordio nel ruolo di opinionista.

Sulla pagina Instagram ThePipolGossip si legge che il motivo dietro questa drastica decisione sarebbe da attribuire alle crescenti tensioni con la conduttrice Ilary Blasi. Ad accendere la miccia sarebbe stato in particolare un gesto fatto in diretta dal conduttore di Sarabanda. Enrico ha strappato dalle mani dell'ex moglie di Totti la busta con il verdetto dell'eliminato. Sulla pagina si legge tra le altre cose che le critiche feroci e le mancanze di rispetto stanno scaldando gli animi.

Enrico Papi dice addio al suo ruolo da inviato già dal lunedì?

Su ThePipolGossip si legge: "Non è escluso che lo stesso Papi possa abbandonare già da lunedì...". E poi ancora ha sottolineato quanto l'opinionista fosse rimasto stupito nello scoprire il vero nome di Alvin (Alberto) dimostrando di essersi preparato poco a ricoprire il ruolo da opinionista accanto alla confermata, per il secondo anno consecutivo, Vladimir Luxuria. L'esordio del conduttore, reduce da alcuni flop televisivi, non sarebbe dunque stato proprio dei migliori e anche la produzione del reality e addirittura i piani alti Mediaset sarebbero delusi. In rete c'è poi chi rimpiange Nicola Savino. (Manca come l'aria... si legge sempre sulla già citata pagina Instagram dedicata al gossip e alla televisione).

Nicola Savino ha scelto di lasciare la Mediaset, dopo diversi anni, e passare a TV8 al timone della trasmissione 100% Italia, un game show.

Chi potrebbe prendere il suo posto accanto a Vladimir: partito il toto-nomi

Nel lungo post si parla anche di riunioni accesissime che sarebbero in corso in questi giorni e di ennesima scelta poco azzeccata per Enrico Papi che si trova comunque a rivestire un ruolo ben pagato.

Animi caldi dunque, inquieti e per niente sereni tra gli autori, la conduttrice e la produzione.

Ovviamente, occorre precisare che per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni che non hanno trovato alcuna conferma ufficiale. Lo stesso conduttore di Scherzi a parte non ha rilasciato, per ora, nessun commento riguardo queste inaspettate indiscrezioni sul suo conto.

Tutto tace anche sui social di Vladimir Luxuria ed Ilay Blasi. Occorre dunque aspettare la nuova puntata de L'Isola dei famosi, dove non mancano le prime incomprensioni tra i naufraghi, per scoprire se ritroveremo Enrico Papi in studio nel suo ruolo inedito da opinionista. Intanto, sul web e sui social, è già partito la caccia a chi potrebbe prendere il suo posto, se la notizia di queste ore venisse confermata ufficialmente.