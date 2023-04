La settima edizione del Grande Fratello Vip terminerà questa sera, lunedì 3 aprile 2023. I concorrenti rimasti in gara sono Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. I gieffini stanno pensando a ciò che succederà una volta finita l'avventura nel Reality Show. Fra questi, la showgirl sudamericana, ieri,2 aprile, è apparsa preoccupata riguardo al futuro e, sdraiata in giardino, in compagnia del romano ha espresso le sue ansie. "Pensa alle cose belle e non alle cose ipoteticamente negative", ha affermato il fratello di Guendalina con l'intento di tranquillizzare la compagna d'avventura.

I consigli di Tavassi ad Oriana Marzoli

Tavassi ha preso in considerazione il proprio esempio. Il romano si concentra sugli aspetti positivi della sua vita. "Ci sono delle paure di rimanere delusa", ha evidenziato Marzoli. La venezuelana, nella casa del Grande Fratello, stava costruendo una relazione con Daniele Dal Moro contraddistinta da numerosi alti e bassi. Probabile che la gieffina sia preoccupata anche di risolvere i problemi con l'imprenditore e, in riferimento a questo argomento, Edoardo ha consigliato all'amica di non dover affrontare tutto subito ma che è una vicenda che deve fare il suo tempo: "Va affrontata piano piano, senza mettere pressione. Non pensare che tutto deve succedere domani", ha detto il fratello di Guendalina.

Il 38enne ha proseguito ad invitare la showgirl a concentrarsi sulla finale del reality show, quando vedrà il sostegno del pubblico che ha creduto in lei: "Avrai una marea di feedback positivi. Non sei passata inosservata".

Micol, Giaele ed Oriana tristi per la fine del Grande Fratello Vip 7

Oriana si è ritrovata, successivamente, in salotto con Micol Incorvaia e Giaele De Donà a riflettere sulla lunga avventura di questi mesi nella casa più spiata d'Italia.

Le tre gieffine hanno realizzato, con tristezza, che questo percorso è quasi giunto al termine e hanno pensato a tutti i momenti vissuti assieme. Inoltre, hanno auspicato di poter continuare il loro rapporto d'amicizia anche lontano delle telecamere. "Più penso a domani, più mi viene la tristezza", ha affermato l'influencer.

L'imprenditrice, invece, se da un lato si è definita in attesa per la finale, dall'altro è dispiaciuta per la conclusione del programma: "Non voglio andarmene". (...) "Domani è la finale e sarà una delle serate più particolari che ci capiteranno nella vita", ha detto. La sudamericana ci ha tenuto a sottolineare di essere sempre stata se stessa, senza mai risparmiarsi: "La sento come casa mia". Le tre concorrenti sono grate per aver avuto la possibilità di vivere questa avventura che porteranno per sempre dentro di loro.