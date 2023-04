La settimana edizione del Grande Fratello Vip è giunta al capolinea da circa due settimane. Tuttavia, sul web sono usciti i primi rumor sulla prossima edizione. Stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, il prossimo anno il ruolo di opinioniste potrebbe essere ricoperto da Oriana Marzoli e Giulia Salemi. Ma non è tutto, Sophie Codegoni potrebbe assumere il ruolo di "adetta al sentiment".

Tutte le novità sulla prossima edizione del Grande Fratello

Nella rubrica a Lume di Candela, il giornalista di Dagospia ha fornito alcuni rumor sulla prossima edizione del Grande Fratello.

Stando a quanto si apprende, le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli potrebbero essere sostituite da Oriana Marzoli e Giulia Salemi. Nel caso le voci fossero confermate, Oriana si troverebbe a ricoprire un ruolo molto importante ad un anno dalla sua prima partecipazione in un Reality Show in Italia. Per quanto riguarda la posizione dell'influencer italo-persiana, potrebbe trattarsi di una vera e propria promozione: Salemi infatti, nella settima edizione ha ricoperto il ruolo di addetta al "sentiment". Durante le vacanze di Natale, si mormorava che Giulia Salemi potesse sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista: in una recente intervista la stessa influencer ha confermato la proposta da parte dei vertici Mediaset, ma Giulia ha spiegato che in quel momento non si sentiva pronta per ricoprire un ruolo così importante.

I rumor legati alla prossima edizione del Grande Fratello non sono terminati: qualora Salemi dovesse diventare opinionista insieme all'ex gieffina Marzoli, il ruolo di addetta al "sentiment" potrebbe essere ricoperto da Sophie Codegoni: l'influencer milanese quest'anno ha condotto la rubrica online Casa Chi. Dunque, anche per lei potrebbe trattarsi di una promozione a tutti gli effetti.

I rumor sul cast

Giuseppe Candela ha fornito alcuni rumor anche sul possibile cast del Grande Fratello 2023.

Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe deciso di cancellare la versione Vip per tornare alla classica formula Nip, formata da concorrenti non famosi. All'interno della casa di Cinecittà potrebbero tornare degli sconosciuti per il pubblico del piccolo schermo insieme a pochi "vipponi".

Inoltre la durata del reality show dovrebbe essere di tre o quattro mesi, non di più. Al timone sarebbe stato confermato Alfonso Signorini, mentre la doppia puntata potrebbe essere cancellata.

Mediaset vorrebbe dimenticare il GFVip 7

Terminato il Grande Fratello Vip 7, i "vipponi" non sono stati invitati in nessun salotto Mediaset. Secondo alcuni rumor, pare che l'editore abbia intenzione di far finire nel dimenticatoio quest'edizione del reality show a causa delle numerose polemiche.

A Verissimo nessuno dei finalisti è stato invitato nel salotto di Silvia Toffanin: attualmente è in programma solamente l'intervista di Milena Miconi. Prima dell'intervento di Piersilvio Berlusconi invece, si erano raccontati nel contenitore Mediaset Antonino Spinalbese, George Ciupilan e Marco Bellavia.