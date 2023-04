L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 giunge al termine questo lunedì 3 aprile con la messa in onda della finalissima in diretta televisiva su Canale 5.

A partire dalle 21:45 circa ci sarà spazio per la puntata conclusiva di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini che, in queste settimane di messa in onda, ha registrato ottimi ascolti in prime time.

Tuttavia, alla serata finale di quest'anno, non saranno presenti tutti gli ex concorrenti che hanno partecipato a questa lunghissima settima edizione.

Finale Grande Fratello Vip 7, le anticipazioni sul reality show

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip 7 rivelano che questo lunedì 3 aprile ci sarà spazio per la proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione.

Sarà il pubblico da casa a decretare il nome del concorrente che, dopo sette mesi di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, potrà portarsi a casa il premio finale di 100 mila euro, di cui metà andrà devoluto ad un'associazione benefica.

Per la finalissima di questa edizione, però, in studio non saranno presenti tutti gli ex concorrenti che hanno partecipato al programma nel corso di questi mesi.

Non tutti gli ex concorrenti in studio: anticipazioni GF Vip finale del 3 aprile

Come è già successo nelle ultime puntate, il parterre degli ex concorrenti è stato assottigliato e in studio saranno presenti solo alcuni dei volti che hanno preso parte a questa settima edizione.

Tra coloro che sicuramente non presenzieranno alla serata finale del GF Vip spiccano i nomi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro che, dopo la squalifica immediata, non hanno avuto la possibilità neppure di entrare in studio per chiacchierare con Signorini e gli opinionisti.

Tra i presenti, invece, spiccherebbero i nomi dell'ex tronista Luca Onestini e quello della showgirl Pamela Prati.

Ma chi sarà il vincitore assoluto di questo Grande Fratello Vip? A poche ore ormai dalla finalissima in onda in prime time su Canale 5, impazzano i sondaggi sul toto-trionfatore di questa settima edizione.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 7? Parlano i sondaggi social

In testa alle preferenze dei fan social resiste la giovane Nikita Pelizon che, al momento, domina la scena con oltre il 60% dei voti a suo favore, seguita in seconda posizione da Oriana e poi da Edoardo Tavassi.

Potrebbe essere questo il podio finale di quest'anno ma non sono esclusi colpi di scena, dato che in queste settimane Tavassi ha dimostrato la sua forza al televoto riuscendo ad ottenere numeri importanti che gli hanno permesso di battere anche Nikita nella scelta del quarto finalista.