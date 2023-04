Chi sarà il vincitore finale del Grande Fratello Vip 7? Lunedì 3 aprile andrà in onda l'ultima puntata di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la quale sarà svelato il nome del concorrente che riuscirà a portarsi a casa il montepremi finale.

A decretare il verdetto finale sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e, intanto, in rete impazzano i sondaggi che permettono di capire come si potrebbe orientare il voto degli spettatori per questa finalissima di lunedì sera.

Vincitore Grande Fratello Vip 2023: cosa dicono i sondaggi sulla finale del 3 aprile

Nel dettaglio, la finale del Grande Fratello Vip è tra gli eventi più attesi di questa stagione primaverile Mediaset.

Dopo ben sette mesi di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, per i concorrenti protagonisti di questa edizione arriverà il momento di spegnerà le luci dell'abitazione con la proclamazione del vincitore assoluto.

I sondaggi di queste ultime ore, sul vincitore della settima edizione del GF Vip, vedono trionfare la giovane Nikita Pelizon, la quale domina la scena sul forum del reality show.

Male Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon senza rivali: sondaggi GF Vip finale del 3 aprile

Al momento, infatti, il trionfo finale di Nikita viene quotato con oltre il 65% delle preferenze a suo favore e, di conseguenza, la concorrente riesce a battere tutti gli altri finalisti di quest'anno.

Seconda posizione per Oriana che, tuttavia, nel sondaggio si ferma al 18% delle preferenze totali mentre crollano i voti a favore di Tavassi.

Il fratello di Guendalina Tavassi, al momento, è quotato al 6% nei sondaggi e sembrerebbe avere pochissime chance di riuscire ad avere la meglio al televoto finale di questa settima edizione, così come la sua fidanzata Micol.

In attesa di scoprire il verdetto finale sul vincitore di questa settima edizione del GF Vip, non è passata inosservata la ramanzina che in queste ore Signorini ha voluto fare a Edoardo Tavassi nel confessionale.

Edoardo Tavassi rimproverato da Alfonso Signorini prima della finale del GF Vip 7

Il conduttore del reality show non ha gradito alcuni modi di fare di Tavassi nei confronti della sua fidanzata Micol Incorvaia e, a quel punto, ha scelto di mettersi in contatto con Edoardo per bacchettarlo.

Nonostante non si sia preso nessun provvedimento duro nei confronti di Tavassi, Signorini ci ha tenuto a sottolineare di non aver gradito il suo atteggiamento, che a quanto pare non avrebbe rispecchiato le nuove rigide regole della trasmissione, fortemente sostenute sia dalla produzione che dal vice-presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.