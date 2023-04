Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuovi appuntamenti e secondo le anticipazioni di lunedì 10 aprile i protagonisti si prepareranno per trascorrere la giornata della Pasquetta.

Ezio e Veronica preferiranno stare a casa, mentre la signorina Zanatta penserà sul da farsi: in un primo momento vorrà partire per una gita con Roberto, ma poi preferirà lasciarlo con Mario. A casa Amato arriverà la lieta notizia della nascita della figlia di Tina e Salvatore non perderà tempo per festeggiare in caffetterie, Tancredi confiderà a Marco di non stare bene.

I riflettori saranno puntati anche su Marcello e Ludovica che, presi dai ricordi, si lasceranno andare a un momento di nostalgia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: fiocco rosa a casa Amato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 10 aprile raccontano che ci sarà gande gioia a casa Amato, perché Tina partorirà la sua bambina a Londra. Salvatore sarà entusiasta di essere diventato zio e festeggerà il lieto evento con i suoi amici in caffetteria, in attesa che Agnese torni a Milano. La donna, infatti, era partita per stare accanto a sua figlia che aveva una gravidanza difficile, ma adesso che la bambina è nata potrebbe tornare a riabbracciare Armando e Salvatore. A casa Colombo, invece, si penserà a come trascorrere la giornata della Pasquetta e Gemma avrà in programma una gita fuoriporta con Roberto.

La ragazza, tuttavia, sarà portata a riflettere sulla situazione che sta vivendo Mario e rinuncerà alla gita. Gemma riuscirà a convincere Roberto a trascorrere la giornata in compagnia dell'uomo che ama, mentre Ezio e Veronica preferiranno restare a casa.

Anticipazioni puntata di lunedì 10 aprile: Ludovica restituirà degli oggetti al suo ex

Lunedì 10 aprile andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 e i riflettori saranno puntati su Marcello e Ludovica. La signorina Brancia dovrà restituire degli oggetti al suo ex fidanzato e per questo i due si vedranno, ma per loro sarà inevitabile lasciarsi andare ai ricordi.

Marcello e Ludovica ripenseranno al passato trascorso insieme e ritroveranno, anche se per pochi attimi, l'armonia di un tempo.

Che sia la spia di un ritorno di fiamma? Per il momento è ancora presto per dirlo, dato che entrambi hanno altre storie importanti in corso, ma certamente si capirà che tra loro non c'è assolutamente indifferenza.

Matilde noterà uno strano atteggiamento in Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 10 aprile rivelano che Matilde noterà in Tancredi uno strano atteggiamento, ma non riuscirà a capirne il motivo. Più tardi, tuttavia, l'uomo deciderà di confidarsi con Marco e a lui dirà di stare male.

Infine,ci sarà spazio anche per Maria che non avrà ancora nessuna intenzione di perdonare Vito per averle detto delle bugie sul suo passato e non lo ammetterà alla gita con le amiche.