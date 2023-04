La settima stagione de Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Durante una recente intervista rilasciata per DiPiù Tv, l'attrice Francesca Del Fa ha parlato del personaggio al quale presta il volto nella soap opera, ossia Irene Cipriani.

Del Fa, a riguardo, ha voluto sottolineare come i comportamenti all'apparenza cinici della Venere non sono frutto della cattiveria insita nel personaggio. L'attrice toscana, inoltre, ha palesato il suo desiderio di scoprire come si evolverà la storyline sentimentale tra Irene e Alfredo Perico (Gabriele Anagni), asserendo che Cipriani farà penare l'aiuto magazziniere.

Francesca Del Fa: 'L'atteggiamento in apparenza cinico di Irene non è cattiveria'

L'attrice Francesca Del Fa ha voluto soffermarsi sul modo di comportarsi del personaggio che interpreta, asserendo: "L'atteggiamento in apparenza cinico di Irene non è cattiveria". In effetti, sono molti i telespettatori che, osservando il modo di porsi della commessa dell'atelier milanese, talvolta rimangono perplessi per il suo fare all'apparenza distaccato e tendente al cinismo.

A tal proposito, l'attrice toscana ha fatto presente come la giovane Cipriani nutra del timore a lasciarsi andare del tutto. Visione che troverebbe riscontro nei continui tira e molla sentimentali che si susseguono di episodio in episodio tra Irene e Alfredo, conditi dall'atteggiamento spesso perentorio e impositivo della Venere.

L'attrice Del Fa: 'Irene farà penare Alfredo'

L'attrice ha voluto, inoltre, porre l'accento su come a Irene non importi davvero che Alfredo non sia benestante o non sia il classico principe azzurro, in quanto per la commessa la ricchezza del partner non rappresenta uno scoglio.

Malgrado tale chiarimento, Francesca Del Fa ha dichiarato: "Irene farà penare Alfredo" perché, stando alle parole dell'attrice del Paradiso, metterà alla prova il ragazzo in mille maniere differenti.

Stando alle ultime anticipazioni ufficiali, Alfredo troncherà con Irene dopo aver capito che lei ha inventato una scusa per non conoscere la sua famiglia. Perico, di conseguenza, esige delle scuse dalla Venere, ma quest'ultima non sta sembrando intenzionata a cospargersi il capo di cenere.

Così come molti fan della coppia, al momento in stand-by, tra Irene e Alfredo, anche Francesca Del Fa ha fatto presente di essere molto curiosa di capire come si evolverà tale dinamica sentimentale tra i due personaggi dello sceneggiato targato Rai.