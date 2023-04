Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Roberto Landi (Filippo Scarafia) nota come il legame tra Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) è più saldo che mai, quindi opta per consentire al giornalista di accompagnare la Cavallerizza del Circolo al controllo medico al quale deve sottoporsi. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, da tale visita clinica la giovane Zanatta potrebbe scoprire di aver perso il bimbo che porta in grembo, notizia particolarmente amara che avrebbe un impatto devastante per la salute psico-fisica della stessa.

Marco accompagnerà Gemma alla visita medica

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7, in merito agli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, riportano che Roberto, a seguito di un'acuta osservazione di Gemma e Marco, si renderà conto che la simbiosi tra i due parrà essersi riaccesa come quando erano una coppia.

A fronte di ciò, Landi acconsentirà che ad accompagnare la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) alla visita medica in programma sia il fratello di Tancredi (Flavio Parenti). Tale ulteriore momento di vicinanza tra Gemma e Marco non farà alto che unirli sempre più.

Il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, malgrado si sentirà fortemente legato all'ex fidanzata, non riuscirà sulle prime a rivelarle che è ancora innamorato di lei, salvo poi ripensarci dopo essere stato incoraggiato da Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

Gemma potrebbe scoprire dalla visita medica di aver perso il bambino

Marco, seppur con qualche riserva, sembra voglia fidarsi di Gemma sulla paternità del bimbo, credendo alla stessa che asserisce che il futuro nascituro è di Roberto.

Malgrado in testa probabilmente gli frulli la possibilità che la giovane Zanatta possa essere incinta di lui, il giornalista accompagna l'ex partner alla visita clinica in qualità di amico, sebbene il giorno successivo le dice di amarla.

Proprio durante tale controllo medico, Gemma potrebbe scoprire di aver perso il bambino, forse per il troppo stress che la gravidanza gli provoca tra la paura di essere additata come ragazza madre e il probabile mascheramento della persona che l'ha messa incinta.

Se così fosse, è probabile ipotizzare che la Venere del Paradiso delle signore possa uscirne devastata sul piano psico-fisico, col suo personaggio che magari potrebbe tornare agli antichi fasti intrisi di ricatti, manovre subdole e cattiveria.

Gemma porta a termine la gravidanza oppure perde il bambino?