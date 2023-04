Continua l'appuntamento quotidiano con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. Mancano ormai poche settimane al termine della settima stagione e si preannunciano inaspettati colpi di scena per tutti i personaggi della celebre soap opera. I telespettatori ne avranno un assaggio già nella settimana dal 10 al 14 aprile 2023, quando emergerà una verità scottante su Tancredi e Marco dovrà decidere se raccontare a Matilde ciò che avrà scoperto sull'incendio che distrusse il suo mobilificio.

Trame Il Paradiso delle signore 10-14 aprile: Tancredi insospettisce Marco

Gli episodi de Il Paradiso delle signore 7 in programma da lunedì 10 a venerdì 14 aprile 2023 inizieranno con una lieta notizia: la nascita della figlia di Tina Amato. Salvatore festeggerà in caffetteria la nuova arrivata, mentre gli altri si prepareranno a trascorrere la Pasquetta con gli amici e i parenti. Nel frattempo, Tancredi apparirà sempre più turbato agli occhi di Matilde. L'editore confesserà a Marco di avere dei problemi di salute. Il giorno successivo avrà un malore e il giornalista lo porterà subito in ospedale, esortando il fratello a raccontare la verità alla moglie. Intanto, Vito non rinuncerà a fare un altro tentativo per farsi perdonare da Maria, ma quest'ultima sembrerà ormai decisa.

Il Paradiso delle signore 10-14 aprile: Vito decide di abbandonare Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda dal 10 al 14 aprile 2023 rivelano che Alfredo cercherà di aiutare Vito a farsi perdonare da Maria, ma l'ennesimo tentativo fallirà. Il contabile, perciò, si deciderà a partire per l'Australia. Nel frattempo Matilde, nel corso di una conversazione con Vittorio, ricorderà con amarezza l'incendio che devastò il suo mobilificio, mentre Tancredi continuerà a non darsi pace per ciò che accadde proprio quella tragica notte.

Marco non comprenderà le preoccupazioni del fratello ma, durante uno scambio di vedute con il direttore Conti, inizierà a sospettare che l'uomo abbia avuto un ruolo nell'incendio. Il giornalista vorrà vederci più chiaro e farà delle ricerche. Dopo aver parlato con il maggiordomo della villa in cui abitavano i coniugi di Sant'Erasmo-Frigerio, il giovane si troverà davanti ad una scoperta inquietante.

A quel punto dovrà decidere se rivelare o meno alla cognata ciò di cui è venuto a conoscenza.

Marco minaccia Tancredi: Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni dal 10 al 14 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano, inoltre, che Marcello e Ludovica condivideranno alcuni momenti di vicinanza, durante i quali ricorderanno con nostalgia la loro relazione. Tuttavia, un regalo inaspettato di Adelaide riaccenderà il sentimento di Barbieri nei suoi confronti. Perciò, l'ex barista si organizzerà per raggiungerla a Lione, ma rimarrà sorpreso nell'apprendere che la donna non si trova nella città francese. Il giovane cercherà di scoprire cosa ha nascosto la stessa Adelaide avvalendosi dell'aiuto dell'ex fidanzata Ludovica.

Nel frattempo Maria capirà di essere innamorata di Vito e correrà a fermarlo prima che il giovane lasci Milano. Intanto Marco scoprirà che dietro il disastro alla ditta Frigerio si nasconde Tancredi. Il giornalista minaccerà il fratello di rivelare tutto a Matilde, ma l'editore troverà un modo per ribaltare la situazione a suo favore.