Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda su Rai 1 tra fine aprile e la prima settimana di maggio?

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende che vedranno protagonista Gemma, la quale si ritroverà a portare avanti un piano ben studiato per non destare sospetti sulla sua gravidanza.

Peccato, però, che nel finale di questa settima stagione della soap opera la verità potrebbe venire a galla e Marco potrebbe scoprire le bugie messe in piedi dalla sua ex fidanzata.

Marco dubita su Gemma: anticipazioni Il Paradiso 7 ultime puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Marco inizierà ad avere dei sospetti sulla gravidanza di Gemma.

Il giornalista scoprirà che la sua ex è in dolce attesa e, alla luce della notte di passione che li ha visti protagonisti qualche tempo fa, chiederà alla ragazza se ci sono delle probabilità che quel bambino possa essere suo.

La reazione di Gemma, però, sarà immediata e spiazzante: la ragazza mentirà spudoratamente, facendo credere a Marco che quel bambino è frutto del suo amore con Roberto Landi, l'uomo che sta per sposare.

In realtà si tratta di una bugia messa in piedi dalla donna per cercare di non destare ulteriori sospetti, dato che Roberto è felicemente fidanzato con Mario e il matrimonio con Gemma è solo di "facciata".

Le bugie di Gemma potrebbero essere smascherate nel finale de Il Paradiso 7

Di conseguenza, Gemma finirà per mentire al suo ex fidanzato, sperando che in questo modo non desterà ulteriori sospetti sulla gravidanza.

Eppure, la verità potrebbe venire a galla nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, che sta registrando ottimi ascolti in daytime.

Sì, perché Marco potrebbe non credere alle parole di Gemma e consapevole del fatto che i due siano stati protagonisti di un momento di passione, potrebbe mettere alle strette la giovane venere del grande magazzino milanese.

Il sospetto, quindi, è che nel corso del gran finale di questa settima stagione de Il paradiso delle signore, Marco possa finalmente smascherare le bugie della sua ex fidanzata e metterla alle strette.

Gemma potrebbe svelare la verità a Marco nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Non si esclude che, a quel punto, Gemma possa uscire allo scoperto in maniera definitiva e confessare la verità sul padre del bambino che porta in grembo.

Dopo aver svelato ai genitori che, il padre del bambino non è Carlos, Gemma potrebbe finalmente svelare a Marco di essere lui il padre del suo bambino.

Un colpo di scena choc per questo gran finale della settima serie che, sicuramente, garantirebbe nuove intricate trame per tutta la durata dell'ottava stagione, in onda dal prossimo settembre su Rai 1.