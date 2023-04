L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si avvicina verso le battute finali e, al centro delle trame, continueranno ad esserci le vicende di Adelaide.

Le sorti della contessa saranno avvolte nel mistero assoluto, dato che di punto in bianco farà perdere le sue tracce e desterà non poche preoccupazioni.

Verrà fuori, infatti, che la contessa nasconde un segreto e tra coloro che potrebbero sapere delle informazioni importanti vi è il commendatore Guarnieri.

Il giallo di Adelaide nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Adelaide farà perdere misteriosamente le proprie tracce e di punto in bianco, sparirà dalla vita dei suoi cari.

Una situazione di grande allarmismo in primis per Marcello che si metterà subito sulle tracce della sua amata, per cercare di capire e scoprire cosa sta succedendo.

Intanto, sui social, l'attore Roberto Farnesi ha stuzzicato la curiosità dei fan della soap opera, confermando che in questo finale della settima stagione, ci sarà spazio per un segreto legato alle sorti della contessa Adelaide.

Umberto potrebbe nascondere qualcosa su Adelaide nel finale de Il paradiso 7

Ma di cosa si tratta? Al momento non è dato saperlo, ma non si esclude che il commendatore Umberto Guarnieri possa nascondere qualcosa sul conto della sua ex compagnata.

Il sospetto, quindi, è che Umberto possa essere a conoscenza di questo segreto che sta custodendo gelosamente Adelaide e portare alla luce la verità nel corso delle puntate conclusive di questa settima stagione.

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione di questa intricata vicenda che vede coinvolta la contessa Adelaide, la soap opera continua a registrare ottimi ascolti su Rai 1.

Complice anche l'intricatissima trama che vede coinvolta la contessa, nel corso di queste settimane sono cresciuti gli ascolti de Il Paradiso delle signore.

Grande successo per Il Paradiso delle signore: la soap confermatissima con l'ottava serie

La media quotidiana sfiora la soglia dei due milioni di fedelissimi al giorno, con punte di share che hanno raggiunto anche il 23% in daytime.

Alla luce di questi ascolti da Il Paradiso delle signore quest'anno, la Rai ha dato già il via libera per la produzione delle nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione. La messa in onda è prevista da settembre 2023 in poi sempre nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia.