Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 10 al 14 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Marco nei confronti di suo fratello Tancredi.

Il giornalista, infatti, si renderà conto che il conte non ha detto tutta la verità sull'incendio avvenuto al mobilificio che era gestito dalla famiglia di Matilde, motivo per il quale deciderà di indagare.

Spazio anche alle vicende di Marcello, il quale si renderà conto di essere stato ingannato dalla sua amata Adelaide.

Marco si vendica di Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 10-14 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste fino al 14 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco, il quale deciderà di mettersi ad indagare sul conto del fratello.

Il giornalista scoprirà, attraverso il racconto del loro ex maggiordomo, che Tancredi nasconde dei segreti importanti legati all'incendio che distrusse completamente l'azienda di famiglia guidata da Matilde.

A quel punto, quindi, Marco ricatterà il fratello e a metterlo alle strette, confessandogli di voler dire tutto alla diretta interessata e quindi metterlo nei guai con sua moglie.

Marcello indaga sulla contessa: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 14 aprile rivelano che Marcello si renderà conto di non poter stare senza la sua amata contessa.

I due si ritroveranno a dover fare i conti con una separazione forzata dovuta alla partenza improvvisa della donna, che ha raggiunto Lione per qualche giorno.

Eppure, dopo aver ricevuto un regalo da parte di Adelaide, il giovane Barbieri metterà in atto un piano del tutto inaspettato.

Marcello scopre l'inganno di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 aprile

Marcello, a quel punto, deciderà di organizzare una sorpresa speciale alla sua amata per poterle dimostrare tutto il suo amore e si organizzerà per raggiungerla a Lione.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Marcello scoprirà come stanno davvero le cose: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che in realtà la contessa non ha mai raggiunto la città francese, così come ha fatto credere al suo fidanzato.

Marcello si renderà conto, quindi, di essere stato ingannato da Adelaide e a questo punto deciderà di andare fino in fondo perché vuole sapere il motivo di queste bugie da parte della donna.

Per Vito e Maria, invece, arriverà la resa dei conti finale: dopo la crisi che hanno dovuto affrontare, ecco che il giovane contabile del grande magazzino si renderà conto di non poter più fare nulla per riconquistare il cuore della sua amata e a quel punto sarà pronto a lasciare per sempre Milano, e iniziare un nuovo percorso di vita.