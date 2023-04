L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato il 24 e 25 aprile 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta che andranno ad aprire la nuova settimana di programmazione.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Matilde, la quale deciderà di portare avanti le sue indagini per scoprire la verità sull'incendio al mobilificio.

Matilde indaga su Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 24 aprile rivelano che Matilde non avrà alcuna intenzione di smettere di cercare la verità sull'incendio che ha distrutto il suo mobilificio di famiglia.

La donna continuerà a cercare la verità, complici anche i dubbi che continuerà a nutrire nei confronti di Tancredi, arrivando a sospettare che l'uomo possa essere coinvolto in questa tragedia che l'ha colpita.

E, a quel punto, la donna chiederà aiuto anche a Vittorio per andare fino in fondo, arrivando ad incontrare il maggiordomo che lavorava nella loro vecchia casa, per cercare di scoprire se Tancredi sia davvero responsabile oppure no.

E poi ancora, nel corso delle nuova puntata della soap opera in onda questo lunedì pomeriggio in tv, ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto, il quale inizierà ad avere dei dubbi sul legame tra Gemma e Marco.

Roberto dubita su Gemma e Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24 aprile

Sì, perché il giovane Landi si renderà conto che i due ex fidanzati pur essendosi detto addio definitivamente, forse non si sono mai dimenticati del tutto.

Alfredo, invece, dopo aver maturato la sua decisione di mettere la parola fine alla relazione con Irene, comunicherà ai suoi amici che ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, motivo per il quale intende voltare pagina in maniera definitiva.

Intanto Flora scoprirà che il suo amato Marcello non è stato sincero nei suoi confronti: il commendatore non le ha detto tutta la verità in merito alla sua intenzione di mettersi sulle tracce di Adelaide.

E, nel momento in cui l'ex stilista del Paradiso lo verrà a sapere, non gradirà per niente la scelta del suo promesso sposo.

Vittorio incastra Tancredi: anticipazioni Il Paradiso del 25 aprile

Grandi sorprese anche nel corso della puntata del Paradiso delle signore di martedì 25 aprile: le anticipazioni della soap opera rivelano che Elvira continuerà a fingere nel suo rapporto con Salvatore, sostenendo che il barista sarebbe solo un semplice amico per lei.

Vittorio, intanto, beccherà Tancredi discutere in maniera furiosa proprio con il vecchio maggiordomo della loro villa che è stato ricontattato da Matilde: un atteggiamento che non passerà inosservato.