Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 10 al 14 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi della difficile situazione che si è venuta a creare tra Vito e Maria: il giovane contabile prenderà una decisione del tutto inaspettata. Spazio anche alle vicende di Marco, il quale si renderà conto che suo fratello Tancredi non è stato sincero con lui e, per questo motivo, si metterà a indagare per portare alla luce la verità dei fatti.

Maria non perdona Vito: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 14 aprile, rivelano che Vito si impegnerà con tutte le sue forze per cercare di riconquistare di nuovo il cuore della sua amata Maria.

Il contabile non vuole gettare la spugna e, fino alla fine, cercherà di far breccia nel cuore della sua amata con la speranza che possa essere perdonato.

Maria, però, non cambierà idea: la ragazza resterà ferma sulla sua posizione e non riuscirà ad accettare e superare le bugie del suo fidanzato. A quel punto, quindi, Vito si renderà conto che la sua è una battaglia persa, dato che Maria non ha alcuna intenzione di demordere.

Vito lascia il negozio: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 14 aprile rivelano che, a quel punto, il contabile deciderà di annunciare le sue dimissioni dal negozio. Vito vuole lasciare il suo incarico e abbandonare definitivamente Milano, per iniziare un nuovo percorso di vita altrove, lontano da tutto e tutti.

E, a quel punto, la reazione di Francesco non si farà attendere: quando scoprirà cosa sta succedendo, ecco che il ragazzo deciderà di farsi avanti nei confronti di Maria, sperando che possa avere la meglio nel suo cuore e conquistarla dopo questa cocente delusione sentimentale.

Marco ricatta suo fratello: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 aprile rivelano che si tornerà a parlare anche di Marco. Il giovane Sant'Erasmo, infatti, si renderà conto che suo fratello non ha detto tutta la verità sull'incendio del mobilificio di Matilde.

Ci sono ancora dei punti oscuri che il conte non ha chiarito e, per questo motivo, Marco deciderà di indagare per cercare di arrivare alla risoluzione del giallo.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Marco entrerà in possesso di alcune informazioni che rischiano di compromettere la posizione del fratello. A quel punto, il giornalista non si farà problemi a ricattare e minacciare Tancredi: chi riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, che volge ormai al finale.