L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è in programma dal 24 al 28 aprile 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che Marco deciderà di uscire allo scoperto con quelli che sono i reali sentimenti che ancora oggi nutre nei confronti della sua ex fidanzata Gemma.

Spazio anche al ritorno in scena di Agnese: dopo una lunga assenza, la donna avrà modo di riabbracciare i suoi cari e gli amici di vecchia data.

Marco e Gemma di nuovo vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 aprile 2023

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 24-28 aprile rivelano che Marco e Gemma si ritroveranno a vivere dei momenti di grande sintonia e feeling.

Il ragazzo, alla luce di questo riavvicinamento che c'è stato con la sua ex, inizierà a vivere una sorta di turbamento interiore, rendendosi conto che ci sono dei sentimenti nei confronti di Gemma che non sono mai andati via.

A quel punto, Marco coglierà la palla al balzo per sfogarsi e potrà contare sul supporto di Matilde: ancora una volta, la moglie di Tancredi si rivelerà una perfetta alleata per suo cognato, tanto da convincerlo a essere sincero con la diretta interessata.

Marco si dichiara a Gemma: anticipazioni Il Paradiso al 28 aprile 2023

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, a quel punto, Marco deciderà di non fingere più e prendere in giro in primis se stesso: per questo motivo, quindi, il giornalista si dichiarerà nuovamente alla sua ex fidanzata Gemma, mettendo in chiaro quelli che sono i sentimenti che prova.

Quale sarà la reazione della venere? A pochi giorni dal matrimonio con Roberto, metterà tutto in discussione oppure andrà avanti per la sua strada e chiuderà con Marco?

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma fino al 28 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per delle forti emozioni.

L'atteso ritorno di Agnese in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28 aprile

Al centro dell'attenzione ci sarà il rientro in città di Agnese: la sarta del grande magazzino milanese, dopo un lunghissimo periodo di assenza trascorso al fianco di sua figlia Tina a Londra, deciderà di ritornare dai suoi cari e dai suoi familiari.

Un rientro che non passerà inosservato e renderà felice in primis Armando e poi il giovane Salvatore che, in questi mesi, ha dovuto fare a meno della presenza della sua mamma.

A questo punto, però, resta da capire se il ritorno di Agnese sarà stabile e definitivo al 100% e, soprattutto, se la donna avrà intenzione di riprendere in mano anche il suo impiego lavorativo all'interno del grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti.