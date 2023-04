L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 promette colpi di scena nel corso della settimana che va dal 24 al 28 aprile 2023.

Le anticipazioni sulla soap rivelano che Marcello si mostrerà sempre più preoccupato per le sorti di Adelaide e, per tale motivo, deciderà di chiedere aiuto ad Umberto.

Intanto Marco si ritroverà a vivere un momento di crisi dovuto ai sentimenti che, ancora oggi, prova nei confronti della sua ex fidanzata Gemma.

Marcello preoccupato per la contessa: anticipazioni Il Paradiso 24-28 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 28 aprile 2023 rivelano che Marcello continuerà ad essere scosso dalla situazione della contessa.

La donna ha fatto perdere misteriosamente le sue tracce, al punto che il giovane Barbieri non saprà più cosa pensare.

A quel punto, quindi, Marcello si renderà conto che l'unico modo per riuscire a risolvere questa intricata vicenda è quello di rivolgersi alla persona che, più di tutti, conosce bene la contessa: trattasi di Umberto.

Marcello chiede aiuto a Umberto: anticipazioni Il Paradiso al 28 aprile

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano, dunque, che Marcello metterà da parte le incomprensioni del passato e deciderà di chiedere aiuto ad Umberto per fare in modo che possano trovare delle risposte alla fuga volontaria della contessa.

Intanto Matilde continuerà ad indagare sull'incendio al mobilificio: la donna non avrà alcuna intenzione di arrendersi e nel corso delle nuove puntate di questa settima stagione, si metterà in contatto col maggiordomo della villa, che potrebbe avere delle informazioni preziose per riuscire a scoprire la verità su questa intricatissima vicenda.

Spazio anche alle vicende di Alfredo: nel corso dei nuovi episodi di questa settimana, il ragazzo manterrà il pugno di ferro nei confronti di Irene e non avrà alcuna intenzione di perdonarla.

Marco si ritrova in crisi: anticipazioni Il Paradiso al 28 aprile 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste dal 24 al 28 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alle vicende di Marco.

Il giovane nipote della contessa si ritroverà a vivere dei momenti speciali assieme alla sua ex fidanzata Gemma e, a quel punto, non potrà che esserne colpito.

Marco, infatti, si renderà conto di non aver ancora dimenticato del tutto la sua ex fidanzata, motivo per il quale si ritroverà in forte crisi.

Il giornalista, infatti, non sa se comunicare o meno quello che prova nei confronti della ragazza e deciderà di confrontarsi con Matilde. Quest'ultima, però, lo spronerà ad uscire allo scoperto e a mettere in chiaro le cose con Gemma, prima che possa essere troppo tardi per entrambi.