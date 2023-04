L'appuntamento con Il Paradiso delle signore fino al prossimo 5 maggio 2023, rivela che ci sarà spazio per delle sorprese che lasceranno gli spettatori senza parole in vista di questo atteso finale di stagione.

Le anticipazioni sulla soap opera annunciano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a prendere in mano le redini della situazione in merito alla gravidanza che sta vivendo e che la sta mettendo a dura prova.

Occhi puntati anche su Armando: l'uomo, infatti, si ritroverà in crisi con la sua compagna Agnese, dopo aver saputo qual è il vero piano della donna per il suo futuro.

Marcello risolve i problemi economici: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 5 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 5 maggio 2023, rivelano che Marcello tornerà a Milano dopo aver affrontato il viaggio per scoprire che fine avesse fatto la contessa Adelaide.

Al suo rientro in città, il giovane Barbieri confesserà al socio Salvatore che pagherà le ultime cambiali che sono rimaste per il loro locale.

In questo modo, quindi, Marcello risolvere i problemi finanziari che aveva assieme al suo socio: una notizia che renderà felicissimo il giovane Amato, il quale coglierà subito la palla al balzo per poter festeggiare in caffetteria.

E, in seguito a questa svolta, ecco che Salvatore ne approfitterà anche per poter festeggiare assieme a Elvira, con la quale ormai sta costruendo un legame sempre più forte e intenso.

Gemma spiazza Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 5 maggio

Occhi puntati anche su Gemma: le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore previste dall'1 al 5 maggio 2023, rivelano che la ragazza si ritroverà messa alle strette per quanto riguarda l'argomento della gravidanza.

Dopo la dichiarazione d'amore di Marco, il quale deciderà di uscire allo scoperto con i suoi sentimenti, ecco che Gemma coglierà la palla al balzo per poter confessare al ragazzo la verità sulla gravidanza.

Dopo il "tira e molla" durato diverse settimane, ecco che la venere svelerà per la prima volta a Marco, come sono andate le cose: il figlio che porta in grembo è suo. Uno "choc" per Marco: quale sarà la sua reazione di fronte a tale notizia?

Armando e Agnese in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 5 maggio

Spazio anche alle vicende di Armando e Agnese: l'uomo, infatti, si ritroverà a dover affrontare il ritorno a casa della sua amata che, dopo un lungo periodo di assenza, tornerà a Milano.

Il ritorno di Agnese, però, nasconderà una notizia a dir poco clamorosa: la donna ha intenzione di voltare pagina definitivamente e cambiare città.

Lo scopo di Agnese, infatti, è quello di trasferirsi stabilmente a Londra, dove intende iniziare la sua nuova vita. Una decisione che metterà in crisi Armando: la donna vorrebbe che, il suo uomo, la seguisse ma per lui non sarà facile.

Armando si ritroverà in grandissima difficoltà e nel finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, si ritroverà a dover fare una scelta finale, dopo essere stato "messo alle strette" dalla sua compagna.