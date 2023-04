Le novità a Il Paradiso delle signore 7 non finiscono mai e con l'avvicinarsi del gran finale di stagione le trame si fanno sempre più avvincenti. Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 18 aprile, l'attenzione si concentrerà sulla riapertura del caso che riguarda l'incendio al mobilificio Frigerio. A questo proposito Tancredi sarà molto preoccupato e proverà a convincere Matilde a desistere dall'indagare. Nel frattempo Roberto osserverà il comportamento di Gemma e Marco, e nutrirà dei dubbi sul fatto che i due siano soltanto amici. Umberto si metterà sulle tracce di Adelaide e questo infastidirà Flora.

Infine Vito sarà in difficoltà nel parlare dei suoi progetti a Maria, mentre Alfredo sognerà di far conoscere Irene ai suoi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Roberto osserverà Gemma e Marco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 18 aprile raccontano che i preparativi per il matrimonio tra Gemma e Roberto andranno avanti. Il pubblicitario, tuttavia, osserverà bene la futura moglie in compagnia di Marco e avrà qualche dubbio. La sintonia tra Gemma e il giornalista sarà evidente agli occhi di Roberto, per questo inizierà a pensare che con il suo ex non sia del tutto finita come le ha raccontato la ragazza.

Anticipazioni puntata di martedì 18 aprile: Matilde chiamata a parlare della notte dell'incendio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda martedì 18 aprile vede al centro dei riflettori anche Tancredi, che sarà alquanto preoccupato dopo la riapertura del caso dell'incendio al mobilificio Frigerio. L'uomo proverà a convincere Matilde a non indagare in merito alla notte della tragedia, mentre la signora Frigerio sarà chiamata a testimoniare.

Ci sarà spazio anche per Umberto, che dopo le bugie di Adelaide a Marcello vorrà capire cosa sta succedendo a sua cognata. Il signor Guarnieri si metterà sulle tracce della contessa, ma questa decisione farà reagire molto male Flora.

Vito non saprà come dire a Maria che vuole partire

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di martedì 18 aprile Vittorio e Matilde saranno costretti a vedersi per risolvere una questione di lavoro.

Ci sarà spazio anche per i protagonisti più giovani della soap, con Alfredo che sognerà il suo futuro con Irene. Il magazziniere penserà al momento in cui presenterà la ragazza alla famiglia e ne sarà entusiasta. Vito, invece, sarà preoccupato per la relazione con Maria. Il contabile dovrà trovare il modo giusto per proporre alla signorina Puglisi di trasferirsi con lui in Australia.