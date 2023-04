Al Paradiso delle signore 7 con la puntata di lunedì 24 aprile si aprirà una nuova settimana ricca di emozioni.

Stando alle anticipazioni in primo piano ci sarà Matilde, sempre più decisa a scoprire la verità sull'incendio al mobilificio Frigerio.

Alfredo, invece, lascerà Irene e confiderà a Clara di non aver intenzione di tornare sui suoi passi. Nel frattempo, Marcello e Ludovica saranno preoccupati per Adelaide, mentre Flora scoprirà che Umberto le ha mentito sulle ricerche della contessa.

I riflettori saranno puntati anche su Roberto che proverà a capire cosa c'è davvero tra Gemma e Marco.

Infine Armando rientrerà a Miano dopo essere stato da Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Vittorio aiuterà Matilde ad indagare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 24 aprile raccontano che Matilde non si darà pace e chiederà a Vittorio di aiutarla con le indagini su Tancredi. La signora Frigerio si mostrerà molto determinata ad arrivare alla verità sulla notte dell'incendio al mobilificio di famiglia. A questo proposito, dopo diverse ricerche, Matilde riuscirà finalmente ad incontrare il maggiordomo che lavorava per i Frigerio. La conversazione con il suo ex dipendente servirà a chiarire alcuni dubbi di Matilde che sarà a un passo dalla verità che cercava.

Anticipazioni puntata di lunedì 24 aprile: Armando tornerà a Milano

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa lunedì 24 aprile sarà ricca di novità a partire dal ritorno di Armando. Il capo magazziniere arriverà a Milano dopo aver trascorso qualche settimana da Agnese a Londra e tutti saranno felici di riabbracciarlo.

Roberto, invece, osserverà Gemma e Marco e proverà a comprendere quale sia davvero il legame tra i due ex fidanzati.

Nel frattempo l'assenza di Adelaide farà preoccupare Ludovica e Marcello. I due ex fidanzati non avranno nessuna notizia della contessa e questo li metterà in agitazione.

Francesco lascerà Irene e resterà fermo nella sua decisione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che lunedì 24 aprile Flora scoprirà che Umberto le ha mentito in merito alle ricerche di Adelaide e sarà molto delusa dal suo fidanzato.

Non andrà meglio ad Alfredo che sarà molto duro con Irene. Dopo aver lasciato la sua fidanzata a causa delle sue bugie, Perico confiderà a Clara di non essere più disposto a tornare sui suoi passi e dare un'altra possibilità alla ragazza. La nipote di Don Saverio penserà di informare la signorina Cipriani del fatto che se non chiederà seriamente scusa ad Alfredo sarà molto difficile per lei recuperare la sua relazione.