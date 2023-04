Il Paradiso delle signore 7 prosegue con nuove puntate e lunedì 3 aprile sarà l'inizio di una settimana molto movimentata nella Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni dell'episodio numero 136, infatti, Roberto parlerà con Vittorio della sua scelta di sposare Gemma e inviterà la ragazza ad una serata al Circolo. Per i futuri sposi, però, ci sarà una sorpresa inaspettata da affrontare perché al club arriverà Marco. Nel frattempo, il dottor Conti rifletterà sul da farsi per affrontare al meglio la concorrenza cercando un sostituto della ditta Palmieri.

Le novità non finiranno qui, perché Vito continuerà a stare male per Maria che preferirà sfogarsi con Francesco.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Roberto dirà a Vittorio che si sposa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 3 aprile raccontano che per Roberto arriverà il momenti di parlare al suo migliore amico delle sue scelte per il futuro. Il pubblicitario infatti, racconterà a Vittorio di aver deciso di sposare Gemma e lo metterà al corrente di tutti i retroscena che riguardano questa storia. Sposandosi, la signorina Zanatta salverà il suo onore e darà una famiglia al suo futuro bambino, mentre lui potrà vivere la gioia di essere padre. Per ufficializzare il loro legame, inoltre, Roberto inviterà Gemma a trascorrere una serata al circolo, così tutti potranno vedere la nuova coppia.

A turbare la serata dei futuri sposi, tuttavia, arriverà un imprevisto, perché Marco si presenterà all'improvviso al prestigioso club.

Anticipazioni puntata di lunedì 3 aprile: Vittorio cercherà un sostituto della Palmieri

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 3 aprile vedrà tra i protagonisti anche Marco che con il suo arrivo in Italia desterà la curiosità di Tancredi.

Il giovane giornalista spiegherà a suo fratello i motivi del suo ritorno, ma non sarà abbastanza convincente e darà l'idea che si nasconda qualcosa di diverso dietro la sua decisione. Nel frattempo, al grande magazzino di Vittorio ci sarà fermento in vista dell'apertura della concorrenza e il dottor Conti non avrà nessuna intenzione di farsi cogliere impreparato.

Vittorio, infatti, penserà ad un sostituto della ditta Palmieri che possa occuparsi del confezionamento degli abiti.

Maria dura con Vito, Francesco ascolta le sue ragioni

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata che sarà trasmessa lunedì 3 aprile Adelaide riceverà una notizia che la lascerà esterrefatta. Le trame del giorno non specificano di più, ma dando uno sguardo alle prossime puntate si evince che la contessa verrà a sapere delle gravi condizioni di salute di una sua amica. Ci sarà ampio spazio anche per Vito che sarà disperato a causa della freddezza di Maria, per nulla intenzionata a dargli una seconda possibilità dopo aver scoperto le sue bugie. La signorina Puglisi, invece, preferirà confidarsi con Francesco e raccontare a lui il suo stato d'animo.