L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato nella prossima stagione televisiva di Rai 1. La soap opera riaprirà i battenti dopo l'estate, con una nuova stagione che si preannuncia già densa di sorprese e colpi di scena.

Tanti i volti che torneranno in scena per le nuove puntate della soap opera, così come ci sarà spazio per dei ritorni e delle new entry che andranno ad arricchire il cast.

Da maggio iniziano le riprese de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 rivelano che le riprese di questa nuova stagione cominceranno a metà maggio.

Poche settimane dopo il gran finale della settima stagione su Rai 1, (la cui ultima puntata sarà in onda il 5 maggio) si ripartirà con le riprese della nuova stagione che si preannuncia già attesissima dai fan e spettatori della soap.

Il set, quindi, riaprirà ufficialmente per garantire le riprese delle prime puntate dell'ottava stagione che andrà in onda da metà settembre in poi in prima visione assoluta nella fascia del primo pomeriggio.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche, ci saranno ancora le vicende dei vari protagonisti storici del grande magazzino milanese.

La sparizione di Adelaide al centro de Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni sulle trame rivelano che, al centro delle dinamiche de Il Paradiso delle Signore 8 ci saranno le sorti della contessa Adelaide, la cui sparizione continuerà ad essere avvolta nel mistero assoluto.

Nessuno saprà che fine abbia fatto la donna, ne tantomeno riusciranno ad avere sue notizie le persone a lei care, come nel caso di Marcello, il quale apparirà a dir poco disperato e al tempo stesso deluso per la presa di posizione della donna che ha fatto perdere le sue tracce.

Spazio anche alle vicende di Vittorio: le anticipazioni delle nuove puntate di questa ottava stagione rivelano che il proprietario del grande magazzino milanese dovrà prepararsi a fare i conti con la concorrenza.

Vittorio affronta la concorrenza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Umberto e Tancredi, infatti, porteranno avanti il loro piano legato all'apertura della nuova Galleria di abiti, che avrà come obiettivo quello di fare concorrenza al Paradiso.

Una sfida che si preannuncia particolarmente ostica, dato che Vittorio potrebbe ritrovarsi a perdere un bel po' delle sue clienti storiche, affascinate dall'apertura di questa nuova galleria che potrebbe dare filo da torcere alle vendite del grande magazzino.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Vittorio e le veneri sopravvivranno alla concorrenza? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso 8.