La settima stagione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine: la messa in onda su Rai 1 si chiuderà infatti venerdì 5 maggio.

Sul web iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sull'ottava stagione in particolare sul futuro di alcuni dei personaggi come Maria Puglisi e Vittorio Conti.

Vittorio Conti ci sarà nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore 8?

Nel corso delle ultime puntate della settima stagione che andranno in onda dall'1 al 5 di maggio, il direttore escogiterà un piano per salvare il suo atelier dalla concorrenza della Galleria Milano Moda.

Si tratterà dell'avvio di una collezione di abiti per uomo che porterà il marchio Paradiso. Le anticipazioni relativa all'ultima puntata stagionale rivelano anche che Vittorio Conti farà perdere le sue tracce. Il direttore verrà a conoscenza di alcune importanti notizie sul conto di Tancredi, ma deciderà di non informare Matilde delle sue scoperte. L'uomo vedrà Frigerio intenta a festeggiare l'apertura della sua nuova galleria di moda e in seguito sparirà.

Questa sparizione improvvisa potrebbe lascia diversi punti interrogativi sul futuro di Vittorio, che potrebbe anche essere assente nell'ottava stagione, almeno per quanto riguarda le prime puntate. Al momento però non ci sono conferme di nessun genere e l'attore Alessandro Tersigni, che interpreta Vittorio Conti, non ha dato anticipazioni riguardo al suo futuro nel cast de Il Paradiso delle signore.

Maria Puglisi potrebbe lasciare Milano insieme a Vito Lamantia

Nel corso delle puntate già andate in onda, Maria Puglisi ha ricevuto da parte di Vittorio la proposta di diventare la nuova stilista dell'atelier. Dopo un primo momento di titubanza, la giovane siciliana ha deciso di accettare l'incarico, lasciando però il suo fidanzato Vito spiazzato.

Il contabile infatti aveva intenzione di trasferirsi con Maria in Australia, dove ha sede la sua azienda.

Tra le ipotesi sulle trame che riguardano l'ottava stagione de Il Paradiso delle signore emerge la possibilità di un addio anche di Maria. La giovane potrebbe infatti decidere di lasciare il suo lavoro e Milano per seguire Vito in Australia, comprendendo la sua esigenza sistemare la situazione della sua azienda.

Al momento però, così come per l'interprete di Vittorio, non ci sono conferme ufficiali al riguardo a una possibile uscita di scena dell’attrice Chiara Russo dallo sceneggiato e bisognerà quindi aspettare i prossimi mesi per capire che cosa succederà.