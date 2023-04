L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato da settembre in poi su Rai 1 con un ciclo di nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi, potrebbe avere come protagonista Veronica: la donna, dopo essere stata "smascherata" dal suo compagno Ezio, potrebbe svelare di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Al via le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 andranno in onda durante la stagione 2023/2024 in prima visione assoluta su Rai 1 ma, come di consueto, le riprese della soap cominceranno questa estate e andranno avanti per un po' di mesi.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, potrebbero esserci le vicende della famiglia Colombo.

Ezio e Veronica, infatti, potrebbero ritrovarsi nuovamente ai ferri corti dopo che l'uomo scoprirà tutta la verità sulle bugie che la donna ha messo in piedi nel corso dell'ultimo periodo.

Sì, perché il finale della settima stagione sarà particolarmente amaro per Veronica: il suo compagno scoprirà che c'è il suo zampino in merito all'addio fulmineo di Gloria che, di punto in bianco, ha lasciato la città per trasferirsi in America.

Ezio in crisi con Veronica, c'entra Gloria: le novità de Il Paradiso delle signore

Ebbene, tale scoperta porterà Ezio a mettere in chiaro le cose e quindi a far emergere quelli che sono i suoi reali sentimenti.

L'uomo, quindi, potrebbe decidere di stoppare la relazione con Veronica e tornare a puntare sulla relazione con la sua ex Gloria, che in fondo non ha mai dimenticato del tutto.

Un colpo di scena spiazzante che, tuttavia, potrebbe essere capovolto nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, da un'altra scoperta "choc".

Veronica potrebbe svelare di essere incinta ne Il Paradiso delle signore 8

Non si esclude, infatti, che Veronica possa aver taciuto la verità dopo aver scoperto i tradimenti di Ezio con Gloria, perché in realtà era la prima a nascondere un segreto.

Il sospetto è che Veronica possa aver scoperto di essere in dolce attesa di un figlio.

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, Veronica potrebbe sparigliare le carte in tavola e lasciare senza parole il suo promesso sposo, dopo che potrebbe decidere di mettere la parola alla loro storia d'amore.

Veronica potrebbe così svelare di aspettare un figlio e in tal modo rovinare per l'ennesima volta il sogno d'amore di Ezio e la mamma di sua figlia Stefania, che per il momento ha scelto di trasferirsi in America stabilmente.