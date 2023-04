La morte di Margherita è un evento velato di mistero nella soap Il Paradiso delle Signore e forse potrebbe essere svelato nel finale di questa settima stagione. Le anticipazioni raccontano che Adelaide sparirà nel nulla dopo aver ricevuto una strana lettera. Italo le consiglierà di lasciare Milano senza dire a nessuno la sua reale meta. La contessa si giustificherà con la scusa di andare a trovare un'amica molto malata a Lione, peccato che in Francia non ci arriverà mai, come verrà a sapere Marcello. Intanto resterà in bilico il matrimonio di Flora e Umberto.

I due si sposeranno o un colpo di scena manderà a monte le nozze? Secondo alcune indiscrezioni pare che il segreto che celi Adelaide sia ''una bomba'', come ha svelato di recente Roberto Farnesi in una storia sul suo profilo ufficiale Instagram. Le due storyline potrebbero essere collegate da un'inaspettata verità.

Il Paradiso delle signore: il mistero mai risolto di Margherita

Per chi non avesse seguito tutte le stagioni della soap Il Paradiso delle signore facciamo un passo indietro, raccontando la storia di Margherita. Marta, dopo l'incidente con Spinelli, si sta riprendendo poco per volta e ha un solo desiderio, quello di parlare con suo padre Umberto. Vuole sapere se ciò che ha letto nel diario della madre è vero e se le accuse hanno fondamento.

Anche Adelaide è in cerca della verità riguardo Villa Fonseca, ma il commendatore glissa. Evidente è che nasconda qualcosa. Dall'altra parte Marta crede che Luca non abbia mentito, dando la colpa al padre. La domanda che tuttavia preme di più è questa: chi è responsabile della morte di Margherita?

Umberto aveva recluso Margherita a Rapallo?

I telespettatori non hanno mai saputo la reale dinamica della morte di Margherita, così come se la decisione di rifugiarsi in quel di Rapallo fosse stata sua oppure di Umberto. Certo è che il commendatore le vietò di vedere il padre. Resta dunque vivo il mistero della sua uscita di scena, che potrebbe essere svelato nel finale di questa settima stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Adelaide scopre che Margherita è viva?

Tra le varie ipotesi riguardo il segreto che tanto turberà la contessa c'è anche quello che vedrebbe Margherita viva. Se così fosse Umberto risulterebbe ancora sposato e non potrebbe convolare a nozze con Flora. Il diario dell'ex moglie di Guarnieri nasconde qualche pagina mai letta? Restano ipotesi, ma molti fan de Il Paradiso delle signore non escludono questa probabilità. Tra le altre ipotesi quella che vede Adelaide molto malata, visti i suoi continui mal di testa. Come spoilerato da Farnesi, certamente ''il segreto di Adelaide e l'apertura del grande magazzino saranno due bombe''.