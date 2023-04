L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato per questo venerdì 28 aprile, quando alle 16.05 andrà in onda l'ultima puntata di questa settimana in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà la partenza di Marcello, il quale si ritroverà a lasciare Milano per un po' di tempo, per mettersi sulle tracce della sua amata Adelaide e scoprire così come stanno le cose.

Marcello annuncia la partenza e se ne va: anticipazioni Il paradiso delle signore 28 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 28 aprile 2023 rivelano che Marcello deciderà di mettersi in viaggio per scoprire dove si trova la contessa.

Il giovane Barbieri, quindi, lascerà un biglietto d'addio al Circolo alla sua ex Ludovica, con il quale la informerà della decisione che ha preso.

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti: l'uomo continuerà ad avere dei seri dubbi sul conto di Tancredi.

Vittorio, infatti, continuerà ad indagare per cercare la verità sulla fatidica notte dell'incendio al mobilificio, durante la quale i sogni della famiglia di Matilde sono andati in frantumi.

Vittorio dubita di Tancredi, Agnese torna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 28 aprile

I dubbi e i sospetti di Vittorio si concentreranno sul conto di Tancredi: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che l'uomo inizierà ad avere dei seri sospetti dopo aver assistito ad un incontro che metterà in cattiva luce il marito di Matilde.

Spazio anche alle vicende di Ezio: l'uomo si ritroverà particolarmente turbato dopo aver ricevuto in casa un regalo da parte di Gloria.

La donna ha scelto di mandare il suo personale regalo a Gemma per le nozze ormai imminenti con Roberto Landi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della prossima puntata della soap opera in onda venerdì 28 aprile su Rai 1, ci sarà spazio anche per il ritorno a sorpresa di Agnese.

La donna, dopo il lungo soggiorno trascorso a Londra, rimetterà piede in città e potrà così riabbracciare la sua famiglia dopo un lungo periodo di assenza.

Dal 1° al 5 maggio le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 in prima visione

E con l'appuntamento della soap in programma venerdì pomeriggio, terminerà la nuova settimana di messa in onda, in attesa poi del gran finale di questa settima stagione, in programma dal 1° al 5 maggio 2023.

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7, dove a tenere banco saranno ancora una volta le sorti della contessa Adelaide: dopo la sparizione avvolta nel giallo e nel mistero assoluto, si scoprirà finalmente che fine ha fatto la donna e il perché di questa sua scelta che l'ha portata a far perdere le tracce.