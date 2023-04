Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sono ricche di sorprese. Nella puntata che andranno in onda il 24 aprile e 25 aprile su Rai 1, Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) continuerà a indagare riguardo l'incendio avvenuto nel mobilificio della sua famiglia e chiederà aiuto a Vittorio Conti. Roberto Landi (Filippo Scarafia), futuro marito di Gemma, si renderà conto che la donna prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex fidanzato Marco, ma non avendo conferme non saprà come agire.

Il Paradiso, puntata del 24 aprile: Matilde sospetta di Tancredi

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 aprile, Matilde comincerà ad avere dei brutti sospetti sul marito Tancredi (Flavio Parenti) e penserà che l'uomo sia coinvolto nell'incendio avvenuto nella fabbrica della sua famiglia, così chiederà a Vittorio Conti di aiutarla a indagare meglio sulla vicenda. In seguito Frigerio incontrerà il maggiordomo della sua vecchia casa, un modo per cercare di scoprire qualcosa che possa aiutarla ad arrivare alla verità quanto prima. Nel frattempo Roberto noterà una forte sintonia tra Gemma e il suo ex fidanzato Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), ma non saprà come comportarsi.

Armando torna da Londra

Alfredo Perico (Gabriele Anagni), dopo aver lasciato Irene (Francesca Del Fa), confesserà ai suoi amici di non avere alcuna intenzione di cambiare idea sul futuro della sua relazione, a meno che la sua ex fidanzata non voglia chiedergli scusa. Sarà così che Clara avvertirà la sua amica e le rivelerà le dure parole di Alfredo.

Nel contempo Marcello Barbieri e Ludovica saranno molto preoccupati per Adelaide: la donna non dà sue notizie da svariato tempo e nessuno ha idea di dove si trovi. Flora, intanto, scoprirà che Umberto non è stato sincero con lei: l'uomo ha tentato di contattare la Contessa di Sant'Erasmo senza avvisare la fidanzata delle sue intenzioni.

Armando, invece, tornerà dal suo viaggio da Londra, dopo aver trascorso del tempo insieme ad Agnese.

Vittorio si prepara per il 25 aprile

Vittorio Conti comincerà a prepararsi per la festa del 25 aprile: per l'occasione l'imprenditore penserà di organizzare una bella iniziativa di beneficenza presso il Paradiso. Clara, invece, dovrà prepararsi ad affrontare la gara ciclistica, che avverrà proprio il 25 aprile. Nel frattempo Flora (Lucrezia Massari) sarà stufa dell'atteggiamento di Umberto e penserà di dargli un ultimatum. Vittorio, inoltre, accetterà di aiutare Matilde a indagare sull'incendio avvenuto nel mobilificio della sua famiglia e ben presto scoprirà qualcosa d'importante.