Si avvicina il finale di stagione della soap Il Paradiso delle Signore e i telespettatori non vedono l'ora di sapere come finiranno le trame ancora aperte. Che cosa nasconde Adelaide? Umberto ha scoperto che la contessa si trova a Ginevra e ha espresso le sue preoccupazioni a Flora, che ha reagito con stizza. La giovane Ravasi ha capito che il suo bel commendatore è ancora legato in qualche modo ad Adelaide. Nelle prossime puntate, anche Marcello si metterà sulle tracce della contessa ma, prima del viaggio, succederà qualcosa di inaspettato con Ludovica.

Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate: Marcello e Ludovica si baciano

Nei nuovi episodi della soap opera Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1, Marcello chiederà a Ludovica di accompagnarlo a Ginevra per incontrare Adelaide e scoprire che cosa le sta succedendo. Tra i due succederà l'inaspettato: ci sarà infatti un bacio.

La bella Brancia vacillerà e sembrerà che il matrimonio con Ferdinando sia in bilico. A quel punto, lo stesso Torrebruna presserà affinché Ludovica diventi sua moglie. Intanto, Marcello partirà alla volta di Ginevra, in ansia crescente per la contessa, che non si sa cosa nasconda.

Finale Il Paradiso delle signore 7: Marcello torna a Milano con il segreto di Adelaide

Tante sono le sorprese che aspettano i telespettatori nelle ultime puntate della seguitissima telenovela ambientata a Milano negli anni Sessanta. Per quanto riguarda Marcello, ecco che tornerà a Milano dopo aver scoperto che cosa ha spinto Adelaide a recarsi da sola a Ginevra, senza dire nulla a nessuno e portando con sé un alone di mistero.

Barbieri sarà travolto da una notizia che farà crollare le sue certezze: Ludovica e Ferdinando si sono sposati mentre lui era all'estero.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Ludovica sposa Ferdinando

Ebbene sì, negli episodi finali vedremo il matrimonio lampo tra Ludovica Brancia e Ferdinando Torrebruna. A pressare per le nozze sarà Ferdinando, avendo capito che tra la sua fidanzata e Barbieri c'è ancora qualcosa di molto forte.

Dunque, sarà un bacio d'addio quello tra Ludovica e Marcello. I fan della coppia che speravano in un ritorno di fiamma, purtroppo, resteranno delusi. Tanti i colpi di scena che riguardano le altre trame. Nel finale di stagione Il Paradiso delle signore Veronica potrebbe scoprire di essere incinta legando a sé per sempre il povero Ezio, che ha rinunciato a Gloria per Gemma e la sua famiglia.

Insomma, c'è da aspettarsi davvero di tutto nelle prossime puntate che andranno in onda su Rai 1. Intanto, l'ottava stagione della soap è già stata confermata e verrà trasmessa nella prima settimana del mese di settembre.