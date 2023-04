Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera riguardo gli episodi di lunedì 17 e martedì 18 aprile, riportano che Clara sembrerà essere stufa di far finta che il suo pretendente sia Francesco, nel frattempo il commendatore Umberto nutrirà dei sospetti in merito ai comportamenti ambigui messi in atto dalla contessa Adelaide.

Vito, invece, sognerà di trasferirsi con Maria in Australia, mentre Roberto noterà che tra Gemma e Marco c'è un certo trasporto emotivo.

Flora, infine, non reagirà granché bene scoprendo che il fidanzato si è messo alla ricerca della cognata, nel frattempo Tancredi cercherà di dissuadere Matilde dall'indagare sull'incendio in fabbrica.

Gemma annuncerà alle Veneri le sue prossime nozze

A casa Colombo saranno ultimati gli inviti per il matrimonio di comodo tra Roberto e Gemma, così quest'ultima comincerà a distribuirli alle sue colleghe del Paradiso.

Clara, stufa di far credere agli altri che il suo corteggiatore sia Francesco, sembrerà iniziare a pensare di dire la verità a riguardo.

Marcello si sfogherà in caffetteria parlando con gli amici riguardo alle bugie di Adelaide. Umberto, quindi, rimarrà perplesso scoprendo gli ultimi ambigui atteggiamenti della cognata e inizierà a insospettirsi.

Maria riceverà la proposta di diventare la nuova stilista dell'atelier milanese

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate del 17 e 18 aprile, evidenziano che se da una parte Vito vorrebbe palesare alla giovane Puglisi la sua voglia di trasferirsi insieme a lei in Australia, dall'altra parte Vittorio proporrà alla stessa di rimpiazzare Flora nel ruolo di stilista del Paradiso.

Dopo che Marco riceverà il ringraziamento del fratello per non aver detto nulla a Matilde, quest'ultima dovrà fare i conti con l'arresto dei presunti artefici dell'incendio nella sua fabbrica di famiglia, notizia che farà emergere vecchi fantasmi nella donna. La riapertura di tale caso, com'è lecito attendersi, intimorirà Tancredi, il quale avrà paura che il suo coinvolgimento possa venir fuori.

Il legame fra Gemma e Marco sembrerà non essersi mai sfaldato agli occhi di Landi, mentre Matilde e Conti dovranno avere un incontro lavorativo.

Alfredo immaginerà il momento nel quale potrà far conoscere la fidanzata Irene alla sua famiglia, nel frattempo Lamantia non saprà come intavolare la discussione con Maria in merito all'Australia.

Infine Matilde sarà chiamata a testimoniare sul caso dell'incendio, ma il marito cercherà di convincerla a non farlo.