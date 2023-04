Il Paradiso delle Signore è arrivato al capolinea della settima stagione e la prossima settimana sarà l'ultima di programmazione per la soap opera italiana, ma tornerà a settembre con nuove trame e storie. Nella puntata che andrà in onda lunedì 1 maggio, Vittorio continuerà le indagini per scoprire la verità sulla notte dell'incendio al mobilificio Frigerio e quello che apprenderà confermerà i suoi sospetti. Nel frattempo, Marco annuncerà che lascerà di nuovo il capoluogo lombardo per lavoro. Successivamente, Agnese prenderà una decisione sul suo futuro: dirà addio al Paradiso e vorrebbe che Armando si trasferisse insieme a lei in Inghilterra.

Infine, Gemma sverrà in presenza delle altre veneri e non potrà far altro che confidare loro di essere in dolce attesa.

Vittorio scopre nuovi dettagli sull'incendio al mobilificio

Il Paradiso delle signore è stato confermato per l'ottava stagione e andrà in onda a settembre 2023 sul piccolo schermo. Nella prima parte della puntata di lunedì, Vittorio scoprirà nuovi dettagli sull'incendio al mobilificio Frigerio avvenuto anni addietro e quello che apprenderà non far altro che confermare i suoi sospetti sul coinvolgimento di Tancredi nel reato. Infatti, pare sia stato proprio il marito di Matilde ad aver avuto un ruolo fondamentale in quella notte catastrofica per la famiglia della donna.

Marco annuncia la sua partenza in America per lavoro

Successivamente, Marco annuncerà che, a breve, dovrà di nuovo lasciare il capoluogo lombardo e recarsi negli Stati Uniti per un importante lavoro. Nel frattempo, Alfredo e Clara proveranno a far ingelosire Irene, con la speranza che quest'ultima possa rimediare ai propri errori e chiedere scusa al fidanzato per le bugie che gli ha raccontato per non presenziare alla cena insieme alla sua famiglia.

Tuttavia, la venere bionda sarà talmente orgogliosa che non riuscirà ad ammettere di aver sbagliato nei confronti del ragazzo.

Agnese decide di dire addio al Paradiso delle signore

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Agnese prenderà una decisione definitiva sul suo futuro: deciderà di lasciare l'atelier dove ha lavorato finora.

Inoltre, la signora Amato chiederà ad Armando di trasferirsi insieme a lei in Inghilterra per vivere insieme una nuova vita vicini a Tina e al figlio nato da poco. Infine, Gemma sverrà durante il lavoro in presenza delle altre veneri e si troverà costretta a confessare di essere in dolce attesa. Le sue amiche si mostreranno molto felici per la notizia ma anche preoccupate per il suo stato di salute.