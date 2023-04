Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 21 aprile su Rai1 alle 16:05, Tancredi riceverà una buona notizia che porterà un po' di serenità tra lui e Matilde: infatti potrà operarsi alla gamba. Intanto Umberto deciderà di partire per rintracciare Adelaide, ma non lo dirà alla fidanzata Flora.

Successivamente, Marco metterà in dubbio la relazione sentimentale tra Gemma e Roberto, lei gli ribadirà che il figlio non è suo. Nel frattempo, Vito sarà in procinto di parlare a Maria della possibilità di trasferirsi in Australia, ma la ragazza lo bloccherà comunicandogli di aver accettato la proposta di diventare la nuova stilista dell'atelier.

Infine Alfredo apprenderà le bugie di Irene e prenderà una decisione inaspettata, mentre Matilde chiederà a Vittorio di aiutarla nelle indagini sull'incendio al mobilificio Frigerio.

Tancredi può operarsi alla gamba ne il Paradiso

Tancredi verrà a sapere di potersi operare alla gamba e ciò sembrerà portare un po' di serenità nel suo matrimonio con Matilde.

Nel frattempo, Umberto deciderà di partire per rintracciare Adelaide dopo aver scoperto dove si trova, ma nasconderà il suo viaggio a Flora. Infatti, quest'ultima non riuscirà a comprendere il motivo per cui il commendatore Guarnieri voglia ritrovare la nobildonna di Sant'Erasmo dato che non è più la sua compagna.

Maria diventa la nuova stilista de il Paradiso delle Signore

Marco è da poco tornato nel capoluogo lombardo e il motivo sembra essere la rottura con la sua fidanzata Stefania, intanto continua a parlare di Gemma soltanto come un'amica. Successivamente, il giovane Sant'Erasmo inizierà a mettere in dubbio la relazione sentimentale tra la giovane Zanatta e il pubblicitario Roberto.

La ragazza gli preciserà comunque che il figlio in realtà non è suo.

Nel contempo, Vito sarà in procinto di raccontare a Maria di volersi trasferire in Australia con lei, ma non farà in tempo, infatti Maria gli comunicherà di aver accettato il nuovo ruolo come stilista ne il Paradiso delle Signore.

Matilde chiede aiuto a Vittorio nelle indagini sull'incendio

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Alfredo scoprirà le bugie di Irene e sarà molto turbato e contrariato.

Infine, Matilde chiederà al direttore del Paradiso, Vittorio Conti, di aiutarla con le indagini sull'incendio del mobilificio Frigerio per scoprire finalmente la verità.