Durante la puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 28 aprile su Rai1,

Nel frattempo

Intanto

Ferdinando scopre quello che è accaduto tra Marcello e Ludovica

Marcello, prima di partire da solo per Ginevra per rintracciare la contessa Sant'Erasmo, lascerà un biglietto al Circolo per Ludovica che, però, verrà intercettato dall'imprenditore Torrebruna. Quest'ultimo quindi apprenderà la verità su quanto accaduto tra Barbieri e la sua promessa sposa e non la prenderà affatto bene.

Nel contempo, Ezio riceverà un pacco dall'America destinato a Gemma: Gloria le ha inviato un regalo di nozze. Ben presto, il signor Colombo inizierà a provare di nuovo una fortissima nostalgia di sua moglie e ripenserà a come sono andate le cose fra loro.

Vittorio scopre che Tancredi è coinvolto nell'incendio al mobilificio

Successivamente Vittorio incontrerà una persona che gli confermerà i suoi dubbi sul conto di Tancredi e sul suo coinvolgimento nell'incendio che, anni addietro, aveva colpito il mobilificio Frigerio e rovinò la vita di Matilde e finalmente i suoi pensieri diventeranno certezze.

Nel frattempo Agnese tornerà improvvisamente nel capoluogo lombardo: la mamma di Salvatore ha ben pensato di fare una sorpresa a tutte le persone a lei più care.

Marco confessa a Matilde i propri sentimenti per Gemma

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso delle Signore, Matilde spronerà suo cognato a essere sincero con sé stesso per quanto riguarda i sentimenti che ancora prova nei confronti della giovane Zanatta.

Quindi, Marco riuscirà a far chiarezza sulla situazione e confiderà alla cognata Frigerio di essere ancora innamorato di Gemma. Infine, il giovane Sant'Erasmo annuncerà di dover partire di nuovo per gli Stati Uniti per portare a termine un importante lavoro.