La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 trasmessa mercoledì 12 aprile su Rai 1 ha regalato agli spettatori televisivi delle scene a dir poco emozionanti. Al centro dell’attenzione social è finito Marco di Sant’Erasmo. Le sue varie e frequenti apparizioni, però, continuano a essere poco gradite da molti fan di questo sceneggiato italiano anni ’60. Roberto Landi, al contrario del fratellino di Tancredi, è ancora il personaggio più amato e apprezzato dai fan.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio fa una rivelazione a Roberto

Una delle scene di questa puntata de Il Paradiso delle Signore che è stata apprezzata molto dai fan è quella girata nell’ufficio di Vittorio Conti.

Quest’ultimo informa Roberto che la conversione dell’azienda Tessuti Colombo procede spedita. Il giovane creativo, però, mette in evidenza che se la conversione non avverrà in tempi brevi Il Paradiso delle Signore rischia di rimanere con i manichini nudi. Il signor Conti lo tranquillizza, sostenendo che Ezio è un uomo competente e che ha spirito di iniziativa.

Inoltre, gli dà un’altra bella notizia: 'La contessa ha stanziato un discreto capitale. Il direttore della banca conferma che i fondi sono già disponibili'. Il signor Landi fa i salti di gioia: 'Scusi, contessa, se ho dubitato di lei, ovunque si trovi'. Poi si rende conto che Vittorio non sprizza felicità da tutti i pori e gli chiede i motivi.

L’ex marito di Marta confessa di essere in difficoltà con la concorrenza, ma per Roberto questa frase nasconde un altro significato, ovvero che Vittorio si strugge ancora per Matilde.

'Quanto dura questa sceneggiata? Le puntate sono un po’ ripetitive' chiede sfinito il signor Landi. E così, Vittorio accenna qualcosa sull’incendio del mobilificio della famiglia Frigerio ed esclama: ‘Finalmente ho capito perché Matilde ha scelto Tancredi e non me’.

Secondo il direttore del grande magazzino milanese, la signora Frigerio si sente in debito con il marito perché quest’ultimo si è gettato nelle fiamme per salvarla, procurandosi un brutto male alla gamba sinistra.

Le reazioni dei fan alle parole di Roberto Landi

‘Roberto, voce del Twitter’ ha applaudito una fan de Il Paradiso delle Signore, mentre un utente social ha scritto: 'Basta una piccola conversazione per far uscire dalla bocca di Roberto solo perle'.

C’è chi ha detto che il giovane Landi rappresenta lo stato d’animo di tutti i fan di questa stagione della daily soap di Rai 1 e chi ha esclamato: 'Roberto, meno male che ci sei tu a farmi ridere.'

Il Paradiso delle Signore 7, Marco e Gemma si scambiano confidenze

Nel corso della 143esima puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Marco invita Gemma a mangiare qualcosa con lui in Caffetteria, ma la giovane Venere declina l’invito perché è appena tornata dal pranzo con Roberto. Subito dopo, la figlia di Veronica chiede a Marco novità su Tancredi e il nuovo editore del Paradiso Market le dice che la gamba di suo fratello ha ricominciato a fargli male e che ieri ha dovuto portarlo da un medico.

La giovane cavallerizza capisce che questa situazione non è facile per Tancredi e per la sua famiglia, ma Marco le fa presente che suo fratello è sempre stato l’uomo forte della famiglia e che la fragilità non gli appartiene. 'Sono contento di poterlo sostenere come lui ha fatto con me quando sono rientrato a Milano – afferma il giovane editore – Più io cercavo di essere ribelle, più lui diventava tiranno'. Inoltre, l’editore aggiunge che è felice di aver finalmente spezzato questo circolo vizioso.

Gemma lo rincuora, dicendo che tutti i fratelli si scontrano, ma poi l’affetto prevale. ‘Con Stefania all’inizio era tutto un po’ difficile’, ma quando Gemma si è resa conto di aver nominato l’ex di Marco, gli chiede scusa.

Il ragazzo, però, la tranquillizza, annunciando che Tancredi gli ha dato le redini del Paradiso Market. La giovane Venere, felice di questo annuncio, gli assicura che con lui come editore la rivista diventerà la bibbia di tutte le donne.

Fan irritati dalla presenza di Marco di Sant'Erasmo al Paradiso delle Signore

La presenza di Marco al Paradiso delle Signore continua a essere criticata dagli spettatori. C’è chi ha trovato irritante il tono di voce sospirato del fratellino di Tancredi e chi lo vorrebbe fuori dalla daily soap. 'Gemma, devi schifare Marco per come ti ha trattata, capito?', ha sbottato una fan di questo sceneggiato italiano anni ’60, mentre un’altra ha commentato: 'Vi ricordate quando Beatrice cadde rovinosamente dalle scale e finì in coma? Perché lei sì, e Marco invece non inciampa mai?'.