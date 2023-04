L’episodio de Il Paradiso delle Signore andato in onda nella giornata di martedì 11 aprile su Rai 1 ha dato diversi spunti di riflessione ai telespettatori, molti dei quali hanno cercato di capire che cosa si celi dietro ai sensi di colpa di Tancredi e perché quest'ultimo continui a nascondere la verità su ciò che è realmente successo la notte dell’incendio al mobilificio di Matilde.

Ciò che ha spiazzato particolarmente i fan è stata anche la lettera che Carlos Garcia ha scritto per Gemma Zanatta.

Il Paradiso delle Signore, Tancredi piegato dal dolore

Nel 142° episodio di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, Marco a un certo punto si avvicina a Tancredi e gli chiede: 'Allora, sembro un vero editore?' Il marito di Matilde, dolorante per le fitte alla sua gamba sinistra, gli risponde che con quel vestito sembra un vero editore.

Marco, però, si accorge che suo fratello ha una brutta cera e gli chiede se sta bene. Tancredi risponde con una bugia: 'Nulla che con buona volontà non possa gestire', ma il fratello non abbocca alle sue parole e sostiene di vederlo pallido. 'Non trovi che s'intoni con il mio completo?', dice il marito di Matilde per sdrammatizzare la situazione.

Ma quando Marco dice di essere disposto a spostare la riunione per il suo esordio come editore, Tancredi gli impone di andare a quell'appuntamento molto importante: 'Voglio vedere i tuoi primi passi in questo campo e sapere che ti ho insegnato qualcosa sul lavoro’.

Subito dopo la gamba di Tancredi cede e l'uomo urla dal dolore: 'È la mia maledizione. Il male mi sta tornando indietro'. Marco, preoccupato per la salute del fratello, chiama Italo e gli ordina di preparare l'auto per portare Tancredi da un medico.

Le reazioni dei fan alla scena di Tancredi e Marco

'Perché fate soffrire Tancredi e non Marco?', ha commentato una fan de Il Paradiso delle Signore.

Alcuni commentatori, però, si sono focalizzati sul vestito che Marco ha scelto per il suo esordio da editore: c'è chi ha messo in evidenza che il giovane di Sant'Erasmo era vestito praticamente come sempre e chi ha esclamato: 'Poi te lo dico cosa sembri'.

Un utente social, invece, ha sbottato: 'Marco, per i miei gusti, sei apparso pure troppo'.

In mezzo a questi commenti, un follower ha speso parole affettuose per gli attori che interpretano i fratelli di Sant'Erasmo: 'Moise Curia e Flavio Parenti, tanta bravura.'

La lettera di Carlos sorprende i fan de Il Paradiso delle Signore

Un’altra scena che ha sorpreso molto i fan de Il Paradiso delle Signore è quella dove Gemma Zanatta legge la lettera di Carlos. ‘Sono passate settimane da quando ci siamo lasciati – inizia così la lettera del giovane Garcia – Non ho diritto di scriverti, ma vorrei sapere come stai’. Il ragazzo racconta che la sua vita in Argentina è noiosa e che spesso pensa a Gemma e ai giorni indimenticabili che hanno trascorso insieme. Inoltre aggiunge che la rimpiangerà sempre e che avrebbe voluto essere libero di donarle il suo cuore.

'Le ore e i pochi casti baci che ci siamo scambiati non sono nulla in confronto a ciò che potevamo vivere insieme - scrive il giovane Garcia, deluso da ciò che gli ha riservato il destino – Non mi resta che conservare lo straziante ricordo di un amore incompiuto'. Dopo aver finito di leggere la lettera, Gemma esclama: 'Caro, Carlos. Non sei l’unico a cui il destino è avverso'.

Molto carina la lettera di Carlos per confermarci la cessata che avete fatto ma che purtroppo abbiamo già capito, grazie. #pdsdaily #ilparadisodellesignore — ✨ναℓє✨ (@ValeCB) April 11, 2023

'Ma la lettera di Carlos? Tanto per mettere in chiaro che quei pochi e casti baci non hanno nulla a che fare con la gravidanza?', ha chiesto una fan de Il Paradiso delle Signore.

C'è chi ha trovato divertente questa scena: '’Quei pochi e casti baci’ per scongiurare l’ipotesi della paternità'. Inoltre qualcuno l'ha apprezzata: 'Molto carina la lettera di Carlos'. Un commentatore social ha anche voluto ironicamente tranquillizzare il giovane Garcia 'Hai scansato un fosso'.