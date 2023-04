L'episodio 146 de Il Paradiso delle Signore 7 trasmesso nella giornata di lunedì 17 aprile su Rai 1, è stato denso di suspense e di tensioni emotive. Continua il mistero della strana assenza di Adelaide di Sant’Erasmo e molti fan hanno assistito alla scena dove Umberto Guarnieri fa il terzo grado a Italo Marsili. Ma la scena che ha scatenato una rivolta social è stata quella con Marco di Sant'Erasmo e Gemma Zanatta.

Il Paradiso delle signore, Umberto interroga Italo

Umberto, dopo aver scoperto che Adelaide non è più a Lione ma in Costa d'Azzurra, decide di scoprire come mai la contessa continua a raccontare bugie ai suoi cari.

E così il banchiere piomba a villa Guarnieri per parlare con Italo. Per prima cosa, Umberto chiede al maggiordomo da quanti anni è al servizio della contessa e lui risponde: "Ho il privilegio di servire la contessa da tempo immemore, se mi passa la figura retorica".

A questo punto, il signor Guarnieri mette in evidenza che il maggiordomo conosce le abitudini e i segreti della contessa di Sant'Erasmo: "Sa dove si trova adesso". A sua volta, Italo sostiene che Adelaide si trovi a Lione per un funerale, ma il commendatore sentenzia che questa è la versione ufficiale e che non ci casca. "Dov'è?", domanda nuovamente Umberto al maggiordomo, ma quest'ultimo finge di essere spaesato e risponde: "Quello che mi ha detto è che ha avuto un lutto.

È in Francia".

Il signor Guarnieri non ha nessuna intenzione di arrendersi e chiede al maggiordomo se ha sentito qualcosa di strano nelle ultime telefonate di Adelaide. A questo punto, Italo sottolinea che il suo lavoro non è origliare le conversazioni della contessa e né fare supposizioni: "Sono un maggiordomo, eseguo solo gli ordini".

Prima di lasciare villa Guarnieri, Umberto fa sapere a Italo che non si arrenderà finché non scoprirà ciò che gli interessa.

Le reazioni dei fan al confronto tra Italo e Umberto

"Umberto asfaltato da Italo" , ha commentato una fan de Il Paradiso delle signore, mentre qualcun’altra ha scritto che necessita di un Italo tutto per sé.

Un utente social ha chiesto: "Ma voi pensate che Italo sappia dov'è davvero Adelaide?" e ha ricevuto come risposta: "Italo ha letto il telegramma". Infine, un follower di questo sceneggiato italiano anni '60 ha sbottato contro il maggiordomo: "Spillaci la verità, non è il momento di tenersi i segreti".

Il Paradiso delle signore 7, Marco chiede aiuto a Gemma

Un’altra scena di questo episodio de Il Paradiso delle signore che ha raccolto parecchie reazioni social è stata quella con protagonista Marco di Sant’Erasmo. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto un importante compito per l’intervista da inserire nel prossimo numero del Paradiso Market, chiede a Gemma di aiutarlo a scrivere un pezzo su cosa voglia dire essere una cavallerizza donna.

La giovane Venere rimane stupita da questa proposta e gli ricorda che, anche se ha vinto qualche premio, le vere campionesse sono altre. Il giovane editore puntualizza che è stata proprio lei a ritirarsi dal mondo dell’equitazione e ancora adesso fa fatica a comprendere i suoi reali motivi.

La giustificazione di Gemma

Gemma si giustifica: "A un certo punto bisogna fare i conti con la realtà", ma il fratello di Tancredi risponde prontamente che una realtà senza sogni è un po' triste. A sua volta, la figlia di Veronica gli fa presente che presto sarà una donna sposata e non avrà molto tempo da dedicare allo sport. Marco diventa insistente, sostenendo che il matrimonio non dovrebbe impedirle di fare ciò che ama, nemmeno di lavorare con lui.

Gemma rotea gli occhi per aria e insiste dicendo che ha molte cose da fare con i preparativi per la cerimonia e che non può aiutarlo con l'intervista. Non accettando un rifiuto, Marco supplica la sua ex di aiutarlo a intervistare anche la cavallerizza Lalla Novo: "Ti sarò debitore a vita" .

Davanti a questa esclamazione Gemma si scioglie e accetta la sua proposta. Poi l’editore del Paradiso Market le chiede di togliergli una curiosità: "Che cosa ti ha convinta? La mia capacità di argomentazione oppure la mia autorevolezza?", Gemma risponde: "La seconda, ovviamente".

L'editore del Paradiso Market scatena la rivolta social

"Vittorio che dà a Marco una scusa per cercare Gemma, ecco un altro motivo per odiarlo", ha sentenziato una fan de Il Paradiso delle signore.

Anche un'altra fan se l'è presa con il signor Conti: "Ci mancava questo c... di Vittorio che fa il Cupido per Marco e Gemma".

Mentre qualcun altro vorrebbe che Marco se ne andasse, che lasciasse in pace la futura moglie di Roberto Landi. In mezzo a questi messaggi, c'è un commento per niente carino nei confronti dell'ex fidanzato di Stefania Colombo: "Marco di Sant'Erasmo fai proprio schifo" . Anche un altro utente ha voluto esprimere ciò che prova per il personaggio interpretato da Moise Curia: "Marco, ti odierò per sempre".